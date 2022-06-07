Морозная ночь. Синоптики предрекли новую волну июньских заморозков

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, синоптики пообещали природную опасность — заморозки до -2 градусов. Температура максимально опустится с 21 часов сегодня, 7 июня, и до вечера следующего дня, 8 июня.
В отдельных районах Омской области вместе с заморозками поднимется сильнейший ветер со скоростью до 20 м/с.
Омичей предупредили, что заморозки могут уничтожить растения на приусадебных участках, и потому в ночное время их желательно утеплить нетканым материалом. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 101.