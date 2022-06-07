«Магнит» назвал некорректным решение омского УФАС о вывозе мусора после субботника

Напомним, сегодня УФАС признал вину «Магнита» в невывозе мусора после субботника 2021 года. В ведомстве заявили, что компания злоупотребила монопольным положением на рынке. Из-за отказа вывозить сухую листву с территорий многоквартирных домов УК пришлось заключать договоры с другими перевозчиками за счет средств жильцов, предназначавшихся на ремонт, а не уборку после субботника. Регоператору выдали предписание «об устранении нарушений».