«Магнит» назвал некорректным решение омского УФАС о вывозе мусора после субботника

Региональный «мусорный» оператор — компания ООО «Магнит» — отреагировала на заявление Омского УФАС о нарушении антимонопольного законодательства.
Как заявили в компании, решение касается «нескольких частных случаев» невывоза растительных отходов из микрорайонов после субботника 2021 года. Это решение назвали «отдельным экспертным мнением Омского Управления ФАС», которое расходится судебной практикой и противоречит рекомендациям Минприроды и разъяснениям омской РЭК. Согласно позиции компании, растительные отходы не относятся к ТКО и их вывоз должен оплачиваться отдельно.
«В соответствии с Письмом Минприроды РФ от 21.07.2020 N 08–25–53/18336 „Об отнесении образующихся в процессе содержания зеленых насаждений отходов к ТКО“ такие отходы подлежат вывозу в соответствии с договором, заключенным с организациями, обладающими соответствующей разрешительной документацией, по нерегулируемой цене. В этом документе федеральное ведомство поясняет, что региональные операторы в рамках установленного единого тарифа на услугу регионального оператора обеспечивают исключительно обращение с ТКО, которые соответствуют понятийному аппарату Закона N 89-ФЗ, а также учтены в нормативах накопления ТКО.», — заявили в компании.
«Магнит» жалуется, что его работа на субботнике не будет заложена в тариф.
«Расходы, понесенные регоператором на вывоз растительного мусора, образованного от субботников, не будут признаваться экономически обоснованными в рамках единого тарифа по ТКО».
Компания заявила, что собирается обжаловать решение УФАС в вышестоящих инстанциях, а пока оно не вступило в силу и является лишь «отдельным экспертным мнением надзорного органа».
Напомним, сегодня УФАС признал вину «Магнита» в невывозе мусора после субботника 2021 года. В ведомстве заявили, что компания злоупотребила монопольным положением на рынке. Из-за отказа вывозить сухую листву с территорий многоквартирных домов УК пришлось заключать договоры с другими перевозчиками за счет средств жильцов, предназначавшихся на ремонт, а не уборку после субботника. Регоператору выдали предписание «об устранении нарушений».