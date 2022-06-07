Как по расписанию. Ночью Омск накрыла пелена выбросов

Вчера вечером, 6 июня, в паблике «Проект «Дыши» Омск» появились очередные жалобы от омичей. Горожане рассказали, что снова чувствуют «букет» неприятных запахов.
По словам омичей, сильная вонь накрыла дома, которые находятся на улицах 10 лет Октября, Дмитриева, Ватутина, Завертяева, а также в Старом Кировске. В основном жители чувствовали запах гари, жженой резины, канализации и фенола.
Отметим, что вчера вечером в Омске в четвертый раз с начала лета объявили режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Во время режима НМУ вредные вещества плохо рассеиваются, поэтому омичи могли чувствовать выбросы по этой причине.