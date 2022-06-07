Как по расписанию. Ночью Омск накрыла пелена выбросов

Отметим, что вчера вечером в Омске в четвертый раз с начала лета объявили режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Во время режима НМУ вредные вещества плохо рассеиваются, поэтому омичи могли чувствовать выбросы по этой причине.