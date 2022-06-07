Эксперты предлагают задуматься об импортозамещении иностранных спиртных напитков

До осени еще хватит приобретенных ранее запасов, но потом они просто исчезнут.
INFOX.ru с ссылкой на РИА Новости рассказывает, что по этому поводу говорят эксперты. Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов связывает проблему с поставками с тем, что россияне работали с крупными брендами, а не мелкими фирмами.
Их поставки в страну остановлены, соответственно нужно искать обходные пути поставок через третьи страны, считает Миронов. Но тщательно контролировать качество, чтобы не допустить ввоза контрафакта.
Экономист Никита Кричевский и депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин предлагают правительству России задуматься об импортозамещения в алкогольной сфере. Кричевский отметил, что при этом качество отечественной продукции должно быть конкурентным с импортной. А Делягин в своем блоге напомнил россиянам о традициях самогоноварения. При условии соблюдения всех технологий, продукт на выходе точно не уступает в качестве популярным брендовым аналогам.