Эксперты предлагают задуматься об импортозамещении иностранных спиртных напитков

Экономист Никита Кричевский и депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин предлагают правительству России задуматься об импортозамещения в алкогольной сфере. Кричевский отметил, что при этом качество отечественной продукции должно быть конкурентным с импортной. А Делягин в своем блоге напомнил россиянам о традициях самогоноварения. При условии соблюдения всех технологий, продукт на выходе точно не уступает в качестве популярным брендовым аналогам.