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Эксперты предлагают задуматься об импортозамещении иностранных спиртных напитков

7 июня, 22:55
В Москве рестораторы стали жаловаться на нехватку крепких спиртных напитков. Из-за санкций импорт крепкого алкоголя в Россию ограничен.

До осени еще хватит приобретенных ранее запасов, но потом они просто исчезнут.

INFOX.ru с ссылкой на РИА Новости рассказывает, что по этому поводу говорят эксперты. Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов связывает проблему с поставками с тем, что россияне работали с крупными брендами, а не мелкими фирмами. 

Их поставки в страну остановлены, соответственно нужно искать обходные пути поставок через третьи страны, считает Миронов. Но тщательно контролировать качество, чтобы не допустить ввоза контрафакта.

Экономист Никита Кричевский и депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин предлагают правительству России задуматься об импортозамещения в алкогольной сфере. Кричевский отметил, что при этом качество отечественной продукции должно быть конкурентным с импортной. А Делягин в своем блоге напомнил россиянам о традициях самогоноварения. При условии соблюдения всех технологий, продукт на выходе точно не уступает в качестве популярным брендовым аналогам. 

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