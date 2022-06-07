«Единая Россия» поможет с медицинской помощью беженцам Донбасса

Напомним, с начала спецоперации в Омскую область прибыли 224 беженца, 48 из них разместили в санатории «Коммунальник», 39 человек — в гостинице «Иртыш», остальные остановились у родственников и знакомых. «Единая Россия» совместно с органами власти регулярно поддерживает прибывших из Донбасса. В первый день эвакуации партия начала сбор гуманитарной помощи. Первый грузовик с необходимыми продуктами и вещами отправился из Омска 2 марта, тогда омичи собрали более 15 тонн помощи.