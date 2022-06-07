«Единая Россия» поможет с медицинской помощью беженцам Донбасса

Дмитрий Маркелов — главный врач Омского онкологического диспансера. На прошлой неделе, 3 июня, он уже посещал «Коммунальник» и выступил с речью перед концертом для жителей Донбасса.
«3 июня мы большой командой приезжали в „Коммунальник“, чтобы встретиться и поддержать людей, что вынуждены были оставить свой дом. 48 человек из Донбасса, 13 из них дети. Два дня на душе было неспокойно — чем и как ещё помочь. Сегодня я снова посетил их, уже для предметного разговора. Я врач, в моих силах оказать поддержку именно в сфере здравоохранения. Для начала привёз лекарства, подобрав то, что может потребоваться внезапно. Совместно с правительством Омской области, с региональным отделением партии „Единая Россия“ продумаем системный подход — как сделать так, чтобы беженцам была доступна бесплатная медицинская помощь в полном объёме», — рассказал он.
Напомним, с начала спецоперации в Омскую область прибыли 224 беженца, 48 из них разместили в санатории «Коммунальник», 39 человек — в гостинице «Иртыш», остальные остановились у родственников и знакомых. «Единая Россия» совместно с органами власти регулярно поддерживает прибывших из Донбасса. В первый день эвакуации партия начала сбор гуманитарной помощи. Первый грузовик с необходимыми продуктами и вещами отправился из Омска 2 марта, тогда омичи собрали более 15 тонн помощи.