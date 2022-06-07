Доходы падают. За два месяца почти 600 омичей ушли на кредитные каникулы

После выхода с каникул эта сумма фиксируется и переносится на период после оплаты основного кредита. Мера поддержки распространяется только на кредиты, размер которых не превышает 300 тысяч рублей для потребительских, для ипотечных — 3 млн рублей, для автокредитов — 700 тысяч рублей, для кредитных карт — 100 тысяч рублей.