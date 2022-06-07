Доходы падают. За два месяца почти 600 омичей ушли на кредитные каникулы

572 омича за два месяца ушли на кредитные каникулы на общую сумму 217 млн рублей. Еще 3 тысячи жителей Омской области воспользовались другими банковскими программами на снижение или отсрочку платежей по кредитам.
Отметим, что для того, чтобы воспользоваться кредитными каникулами, заемщик должен потерять больше трети ежемесячного дохода.
Заявление на отсрочку можно подать кредитору до 30 сентября. Каникулы предоставляют по кредитам, оформленным до 1 марта 2022 года. Однако может быть и отказ:
«Максимальный срок кредитных каникул — полгода. Их можно получить по всем видам кредитов: потребительским, ипотечным, займам на покупку автомобиля, а также по кредитным картам. В этот период кредитор — банк, МФО или КПК — не имеет права штрафовать за просроченные платежи. Однако проценты продолжат начислять», — рассказали в пресс-службе омского Центробанка.
После выхода с каникул эта сумма фиксируется и переносится на период после оплаты основного кредита. Мера поддержки распространяется только на кредиты, размер которых не превышает 300 тысяч рублей для потребительских, для ипотечных — 3 млн рублей, для автокредитов — 700 тысяч рублей, для кредитных карт — 100 тысяч рублей.