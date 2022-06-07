Диетолог рассказала о вреде переедания черешни

По ее словам, человек может столкнуться с такими неприятными последствиями, как аллергические проявления и брожение газов в животе.
Соломатина уточнила, что черешня содержит в своем составе большое количество клетчатки и сахаров, которые могут привести к бурлению в желудке. Кроме того, все полезные вещества, которыми изобилует ягода, всё равно надолго не останутся в организме, так что, как пояснила диетолог, не стоит стараться наесться впрок. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на телеканал «Москва 24».
Врач отметила, что черешней не стоит злоупотреблять также людям с сахарным диабетом и лишним весом. Она напомнила, что в день рекомендуется съедать не больше трех горстей ягод — только в этом случае черешня будет приносить пользу организму.