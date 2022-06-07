Диетолог рассказала о вреде переедания черешни

Соломатина уточнила, что черешня содержит в своем составе большое количество клетчатки и сахаров, которые могут привести к бурлению в желудке. Кроме того, все полезные вещества, которыми изобилует ягода, всё равно надолго не останутся в организме, так что, как пояснила диетолог, не стоит стараться наесться впрок. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на телеканал «Москва 24».