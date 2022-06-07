«БКС Мир инвестиций» рассказал об актуальных инвестрешениях в период нестабильности

Многие из тех, кто в конце февраля-начале марта «припарковал» свои средства на время вынужденных каникул на Мосбирже в короткие депозиты под сверхвысокие проценты, сегодня стоят перед выбором – куда можно выгодно и в то же время безопасно вложить накопления. Самостоятельный отбор ценных бумаг заметно усложнился в условиях, когда фондовый рынок перестраивается под новые геополитические и экономические реалии. Сегодня многократно возросла ценность профессиональной экспертизы, которая поможет определить точки роста, выбрать перспективные сектора и компании, оценить риски того или иного эмитента ценных бумаг.