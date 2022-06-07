Без еды и воды за 100 рублей. Омский педагог сравнила пункты проведения ЕГЭ с тюрьмой

Крик души одного их омских педагогов вылился в анонимную жалобу в паблике «Омск ВК Жизнь города».
Преподавателя возмутило, что учителей «дергают» из отпусков на резервные экзамены, которые проходят в июле. В это время проводятся пересдачи, а педагоги должны в свой законный отпуск идти на экзамен, возмутилась учительница.
«Создали там тюремные условия, да, именно тюремные, что для детей, что для учителей, так ещё и платят за это „удовольствие“ 100 рублей за 6-8-часовой рабочий день, в то время как в Москве размер оплаты 5000 рублей за один экзамен», — рассказала она.
Омичка пригласила чиновников поработать на резервных экзаменах и оценить условия труда учителей. По ее словам, они весь день находятся без еды, воды, в маске, с абсурдной организацией, территориально в самых отдаленных местах города.
В министерстве образования пообещали провести проверку и отчитаться о ее результатах не позже 10 июня.