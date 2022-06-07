Ароматный набор. Выяснилось, чем дышали омичи на прошлых выходных

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, на прошлых выходных в Омске долгое время держался режим НМУ первой степени опасности, во время которого выбросы оседали на город. Режим объявляли по ночам со 2 по 5 июня. Именно в это время в омских пабликах омичи активнее всего жаловались на выбросы. Оказалось, небезосновательно.
В министерстве объявили, что на протяжении выходных, 4 и 5 июня, в воздухе над городом действительно нашли едкие выбросы.
«4 и 5 июня 2022 года автоматизированными стационарными постами наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на ул. Заслонова и ул. 10 лет Октября фиксировались превышения предельно допустимых концентраций сероводорода (до 2.06 ПДК) и оксида азота (до 1.65 ПДК)», — объявили в пресс-службе ведомства и уточнили, что предполагаемые виновники выбросов подлежат федеральному государственному экологическому контролю.
Информацию о выбросах передали в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования. Региональное природоохранное ведомство не может наказать виновника выбросов.
Согласно спецпроекту Города55 «Трубы 2.0», найденные вещества могли выбрасывать предприятия ОАО «Омскводоканал», ПАО «Омскшина», ОАО «Автогенный завод», ООО «Юнилевер Русь» и другие.