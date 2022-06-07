Ароматный набор. Выяснилось, чем дышали омичи на прошлых выходных

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, на прошлых выходных в Омске долгое время держался режим НМУ первой степени опасности, во время которого выбросы оседали на город. Режим объявляли по ночам со 2 по 5 июня. Именно в это время в омских пабликах омичи активнее всего жаловались на выбросы. Оказалось, небезосновательно.