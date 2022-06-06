Вывод самолетов, возвращение Авангарда и назначение омича на пост в ДНР. Омск за день

Представители омского аэропорта заявили о рисках массового вывода самолетов с маршрутов из-за проблем с техническим обслуживанием. По прогнозам Минтранса, такой сценарий возможен уже этой осенью.
Стало известно, когда «Авангард» официально вернется в Омск. 13 июля хоккеисты пройдут в Омске предсезонный медосмотр. После чего с 15 июля они начнут участвовать в тренировках.
8 июня состоится официальное назначение заместителя министра молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики. Ожидается, что этот пост займёт омич.