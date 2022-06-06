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Вывод самолетов, возвращение Авангарда и назначение омича на пост в ДНР. Омск за день

Вывод самолетов, возвращение Авангарда и назначение омича на пост в ДНР. Омск за день

6 июня, 23:44
Фото: 1MI
Понедельник в Омске - версия Города55.

Представители омского аэропорта заявили о рисках массового вывода самолетов с маршрутов из-за проблем с техническим обслуживанием. По прогнозам Минтранса, такой сценарий возможен уже этой осенью.

Омский аэропорт заявил о рисках массового вывода самолетов с рейсов
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Стало известно, когда «Авангард» официально вернется в Омск. 13 июля хоккеисты пройдут в Омске предсезонный медосмотр. После чего с 15 июля они начнут участвовать в тренировках.

Стало известно, когда «Авангард» официально вернется в Омск
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8 июня состоится официальное назначение заместителя министра молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики. Ожидается, что этот пост займёт омич.

Омич станет замминистра молодежи и спорта в ДНР
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#Новости#Омск
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