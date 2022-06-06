Военный эксперт Николс указал на отсутствие внятной ядерной стратегии у США

В период «холодной» войны Вашингтон более серьезно воспринимал угрозу полномасштабного вооруженного конфликта, пишет Pravda.Ru. В массмедиа постоянно шли дискуссии на тему ядерного арсенала. Эксперты рассуждали о том, каким количеством вооружения должна обладать армия США.
Между тем, по завершению «холодной» войны стартовала эпоха "национального забвения ядерных проблем", отметил Николс. Кризис, с которым столкнулась сегодня Украина, несет реальную угрозу мировому порядку, подчеркнул профессор.
США, Россия, Франция и Великобритания рискуют оказаться на едином поле боя. Впрочем, американский лидер Джо Байден стремится предотвратить прямое столкновение с РФ, невзирая на тот факт, что им была сформирована глобальная коалиция против Москвы.
Говоря о "Великом ядерном забвении", Николс указал на коллективную амнезию, подрывающую безопасность Соединенных Штатов.