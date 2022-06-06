Ветеран боевых действий Саканцев: России нужно уничтожать западные системы РСЗО

Более того, некоторые системы являются управляемыми и корректируются по системе GPS (NAVSTAR), подчеркнул эксперт. У таких снарядов невысоко вероятное круговое отклонение. Следовательно, нет необходимости в пристрелке, а цели поражаются при этом внезапно и точно. Если используется кассетная боевая часть, то речь идет о массовом поражении, резюмировал Саканцев.