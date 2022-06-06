Ветеран боевых действий Саканцев: России нужно уничтожать западные системы РСЗО

Об этом заявил ветеран боевых действий Алексей Саканцев.
Офицер запаса ракетных войск и артиллерии акцентировал внимание на способностях российских систем: они противостоят западным РСЗО, ликвидируя их максимально быстро. У американских М142 и у британских М270 идентичные боеприпасы, пишет Pravda.Ru. Кроме того, практически нет конструктивных отличий у оснащенных системами быстрой перезарядки блоков.
Более того, некоторые системы являются управляемыми и корректируются по системе GPS (NAVSTAR), подчеркнул эксперт. У таких снарядов невысоко вероятное круговое отклонение. Следовательно, нет необходимости в пристрелке, а цели поражаются при этом внезапно и точно. Если используется кассетная боевая часть, то речь идет о массовом поражении, резюмировал Саканцев.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин ранее выступил с заявлением о том, что если Киев получит ракеты большой дальности, военнослужащие РФ нанесут удары по новым украинским объектам. РСЗО американского производства кардинально изменить ситуацию в Украине не способны, подчеркнул президент России.