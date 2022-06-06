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В США один человек пострадал в результате стрельбы в больнице

В США один человек пострадал в результате стрельбы в больнице

6 июня, 15:24
Фото: pxhere.com/
В больнице Голдсборо (США) в результате стрельбы, открытой в больнице, пострадал человек.

В Голдсборо, штат Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу в городской больнице, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на CBS. По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек.

Сотрудники медицинского учреждения обратились в полицию. Первые сообщения по поводу стрельбы были приняты вечером 5 июня. Выходы и входы в здание были оперативно заблокированы, уже через час, когда злоумышленник покинул его, ограничения сняли.

По факту преступления начали расследования, сотрудники правоохранительных органов выяснили, как зовут злоумышленника. В настоящее время определяются его мотивы и местонахождение.

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