В США один человек пострадал в результате стрельбы в больнице

В Голдсборо, штат Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу в городской больнице, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на CBS. По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек.
Сотрудники медицинского учреждения обратились в полицию. Первые сообщения по поводу стрельбы были приняты вечером 5 июня. Выходы и входы в здание были оперативно заблокированы, уже через час, когда злоумышленник покинул его, ограничения сняли.
По факту преступления начали расследования, сотрудники правоохранительных органов выяснили, как зовут злоумышленника. В настоящее время определяются его мотивы и местонахождение.