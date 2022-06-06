В России многодетные семьи получат расширенные права на господдержку

Российским семьям, в которых воспитывается трое и более детей, могут предоставить возможность гасить ипотеку за счет средств господдержки, но только в том случае, если жилье будет в собственности и родителей, и детей. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Парламентскую газету». Проект закона будет рассмотрен во втором чтении на весенней сессии.