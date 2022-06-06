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В России многодетные семьи получат расширенные права на господдержку

В России многодетные семьи получат расширенные права на господдержку

6 июня, 15:26
Фото: pxhere.com
В Государственной думе планируют рассмотреть проект закона о погашении ипотеки многодетным семьям за счет господдержки.

Российским семьям, в которых воспитывается трое и более детей, могут предоставить возможность гасить ипотеку за счет средств господдержки, но только в том случае, если жилье будет в собственности и родителей, и детей. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Парламентскую газету». Проект закона будет рассмотрен во втором чтении на весенней сессии.

В соответствии с действующими нормами законодательства, на погашение ипотеки средства из государственных выплат могут направляться только в том случае, если жилье переходит в собственность родителей.

По мнению одного из авторов инициативы, сенатора Владимира Городецкого, предложенная мера не может быть реализована, если жилье, приобретаемое в ипотеку, становится собственностью не только родителей, но и детей.

В то же время, выделение детям долей в приобретаемом жилье остается обязательным, если ипотеку планируется погашать за счет средств материнского капитала. Городецкий предложил устранить этот недочет в законодательстве и предоставить право направлять средства господдержки на погашение ипотеки даже в том случае, если квартира переходит в собственность детей и родителей. 

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