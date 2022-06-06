В ПМЭФ-2022 будут участвовать более 500 спикеров

В мероприятии примут участие представители Правительства РФ, Центробанка и предпринимательства, а также планируется выступление экспертов из ОАЭ, Турции, Венесуэлы, Египта, Италии, Канады, США, Франции, Китая, Индии и Кубы.
Newsnn.ru сообщает, что по словам ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ, советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, форум является инструментом коммуникации между обществом и властью. Он определяет скорость и глубину преобразований, происходящих в России в условиях крупнейших изменений на геополитической арене. Кобяков подчеркнул, что в рамках мероприятия прорабатываются механизмы стратегического развития страны во взаимодействии со всеми институтами развития, регионами, некоммерческими организациями, средствами массовой информации, молодежными организациями и общественными объединениями.
В рамках мероприятия будет проведено несколько сессий. В той, что посвящена газовому рынку и его перспективам, запланированы выступления зампреда Правительства России Александра Новака и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев обсудят масштабные вызовы в отрасли продовольственной безопасности.
Генеральный секретарь форума стран – экспортеров газа Мохамед Хамел, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, глава «Росатома» Алексей Лихачев, а также председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон выступят на сессии о глобальных вызовах энергобаланса.
Новым реалиям для инвесторов из иностранных государств в РФ будет посвящена отдельная сессия. На иностранные предприятия, которые работают на территории России, влияет ряд факторов, в том числе геополитические условия, ситуация на глобальных рынках, информационное поле. Здесь крайне важное значение имеет налаживание диалога и поиск доступных путей сотрудничества и взаимодействия.
Представители центральных банков Венесуэлы, Турции и России также примут участие в форуме. Они станут спикерами отдельной сессии, посвященной технологическим изменениям финансовых организаций, в рамках которой обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере платежных систем.
Также на форуме пройдет сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая посвящена особенностям современной политической экономии в условиях кризиса глобального устройства.
Напомним, 25-й Петербургский международный экономический форум запланирован на 15–18 июня. Место проведения мероприятия – КВЦ «Экспофорум». Холдинг 1MI – информационный партнёр мероприятия.