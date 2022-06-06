В ПМЭФ-2022 будут участвовать более 500 спикеров

Newsnn.ru сообщает, что по словам ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ, советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, форум является инструментом коммуникации между обществом и властью. Он определяет скорость и глубину преобразований, происходящих в России в условиях крупнейших изменений на геополитической арене. Кобяков подчеркнул, что в рамках мероприятия прорабатываются механизмы стратегического развития страны во взаимодействии со всеми институтами развития, регионами, некоммерческими организациями, средствами массовой информации, молодежными организациями и общественными объединениями.