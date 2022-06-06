В Омске впервые с начала года подорожал газ

Согласно открытым данным, стоимость бензина за последние месяцы почти не изменилась, а вот цена на газ значительно упала.
В конце мая 2022 литр газа обходился водителям в 21.6-21.9 рубля в зависимости от заправки. К началу июня того же года газ стал стоить дешевле примерно на 50 копеек. В сравнении с январскими показателями стоимость литра газа вовсе упала более чем на 7 рублей.
В то же время природное газовое топливо метан подорожал. Сейчас его стоимость составляет 21.12 рубля, но несколько недель назад он стоил 20.8 рубля за литр — подорожание составило порядка 30 копеек.