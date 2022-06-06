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В Омске впервые с начала года подорожал газ

В Омске впервые с начала года подорожал газ

6 июня, 15:30
Фото: 1MI

На омских заправках изменились цены на газ

Цены изменились в меньшую сторону.

Согласно открытым данным, стоимость бензина за последние месяцы почти не изменилась, а вот цена на газ значительно упала.

В конце мая 2022 литр газа обходился водителям в 21.6-21.9 рубля в зависимости от заправки. К началу июня того же года газ стал стоить дешевле примерно на 50 копеек. В сравнении с январскими показателями стоимость литра газа вовсе упала более чем на 7 рублей.

В то же время природное газовое топливо метан подорожал. Сейчас его стоимость составляет 21.12 рубля, но несколько недель назад он стоил 20.8 рубля за литр — подорожание составило порядка 30 копеек.

#Общество#Новости#Омская область#Бензин#Газ#Цены#Топливо#Заправка#Азс#Ольга Акамова
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