В Омске впервые с начала года подорожал газ

В конце мая 2022 литр газа обходился водителям в 21.6-21.9 рубля в зависимости от заправки. К началу июня того же года газ стал стоить дешевле примерно на 50 копеек. В сравнении с январскими показателями стоимость литра газа вовсе упала более чем на 7 рублей.