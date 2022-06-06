В Омске владелец турфирмы незаконно разбогател за счет клиентов

Следователи выяснили, что с октября 2019 года по июль 2021 года обвиняемый получал деньги от 18 клиентов, чтобы организовать туристические поездки от лица турагентства, которое он возглавлял. Однако мужчина не потратил эти средства на оказание услуг, а просто похитил.