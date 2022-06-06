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В Омске владелец турфирмы незаконно разбогател за счет клиентов

В Омске владелец турфирмы незаконно разбогател за счет клиентов

6 июня, 12:24
Фото: 1MI

В Омске владелец турфирмы похитил у клиентов 1.2 млн рублей

Обвиняемый обещал организовать туристические поездки, но присвоил деньги себе.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего омича. Он обвиняется хищении средств клиентов турагентства на сумму более 1.2 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следователи выяснили, что с октября 2019 года по июль 2021 года обвиняемый получал деньги от 18 клиентов, чтобы организовать туристические поездки от лица турагентства, которое он возглавлял. Однако мужчина не потратил эти средства на оказание услуг, а просто похитил.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело передали в суд.

#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Мошенничество#Вероника Жукова
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