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В Омске ветеранам Великой Отечественной войны выделили деньги на бесплатное такси

В Омске ветеранам Великой Отечественной войны выделили деньги на бесплатное такси

6 июня, 14:22
Фото: 1MI

В Омске появилось бесплатное такси для ветеранов Великой Отечественной войны

Ветераны смогут пользоваться такси вместе с сопровождающими.

В пресс-службе областного правительства объявили о введении меры поддержки омских ветеранов Великой Отечественной войны. Социальную программу запускают Минцифры России совместно с правительством Омской области и службой такси.

Бесплатно на такси смогут ездить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, омичи, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны и труженики тыла.

В месяц на одного ветерана будет выделяться 1 тыс рублей, поездки будут осуществляться исключительно по территории Омска. Заказать бесплатное такси также смогут родственники и сопровождающие ветеранов омичи.

В правительстве отметили, что поездки будут осуществлять в определенное время — с 8:30 до 17:30, в пятницу — до 16:30 часов с перерывом с 13 до 14 часов. Добавим, что акция проводится не впервые. 

По подсчетам регионального минтруда, в Омской области проживают 5 тыс ветеранов Великой Отечественной войны, из них 172 участника и инвалида Великой Отечественной войны, а также 134 бывших несовершеннолетних узника концлагерей и 1.8 тыс вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

#Город#Новости#Омская область#Ветераны#Такси#Проезд#Ольга Акамова
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