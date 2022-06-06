В Омске ветеранам Великой Отечественной войны выделили деньги на бесплатное такси

В пресс-службе областного правительства объявили о введении меры поддержки омских ветеранов Великой Отечественной войны. Социальную программу запускают Минцифры России совместно с правительством Омской области и службой такси.
Бесплатно на такси смогут ездить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, омичи, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны и труженики тыла.
В месяц на одного ветерана будет выделяться 1 тыс рублей, поездки будут осуществляться исключительно по территории Омска. Заказать бесплатное такси также смогут родственники и сопровождающие ветеранов омичи.
В правительстве отметили, что поездки будут осуществлять в определенное время — с 8:30 до 17:30, в пятницу — до 16:30 часов с перерывом с 13 до 14 часов. Добавим, что акция проводится не впервые.
По подсчетам регионального минтруда, в Омской области проживают 5 тыс ветеранов Великой Отечественной войны, из них 172 участника и инвалида Великой Отечественной войны, а также 134 бывших несовершеннолетних узника концлагерей и 1.8 тыс вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны.