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В День России омичей зовут на занятия спортом

В День России омичей зовут на занятия спортом

6 июня, 17:00
Фото: omskportal.ru
Праздник состоится на Соборной площади.

В честь празднования Дня России в центре Омска состоится спортивный праздник «Россия — Донбасс». В рамках празднования Дня России пройдут соревнования чемпионата и первенства региона по ВМХ-фристайл-парку, а для омичей организуют тематические площадки, связанные с интересными видами спорта.

Например, на локации ДОСААФ России по Омской области можно будет посостязаться в сборке-разборке парашюта, а Центр патриотического воспитания молодежи устроит выставку оружия и проведет конкурс на скоростную сборку и разборку автоматов. Также для омичей организуют матч по страйкболу.

По всей Соборной площади будут перемещаться представители федерации роуп-скиппинга, предлагая гостям праздника освоить скоростные прыжки на скакалке. Полную программу празднования Дня России можно найти по этой ссылке

минспорта Омской области
#Город#Новости#Омская область#Спорт#День России#Праздник#Соборная площадь#Ольга Акамова
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