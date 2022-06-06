В День России омичей зовут на занятия спортом

Например, на локации ДОСААФ России по Омской области можно будет посостязаться в сборке-разборке парашюта, а Центр патриотического воспитания молодежи устроит выставку оружия и проведет конкурс на скоростную сборку и разборку автоматов. Также для омичей организуют матч по страйкболу.