Умер ребенок с этикетки Gerber

Сын Энн Тернер Кук, Клифф Кук, рассказал, что в конце мая его мать упала, после чего ее госпитализировали. Состояние женщины ухудшалось, утром 3 июня 2022 года она ушла из жизни, находясь в окружении семьи. Клифф Кук вспоминает свою мать как жизнерадостную, активную женщину, обладавшую чувством юмора, которое она сохраняла вплоть до последних дней.