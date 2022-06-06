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Умер ребенок с этикетки Gerber

Умер ребенок с этикетки Gerber

6 июня, 15:16
Фото: nestlebaby.ru
Умерла женщина, детский портрет которой печатался на этикетках детского питания марки Gerber.

Педагог и писательница Энн Тернер Кук, которая в младенчестве стала лицом бренда Gerber Products Company, ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на NBC News и социальные сети компании.

Энн Тернер Кук было пять месяцев, когда ее портрет попал на этикетки детского питания. Дороти Хоуп Смит нарисовала портрет младенца углем и отправила для участия в конкурсе, который проводила национальная маркетинговая компания.

В Gerber Products Company отмечают, что выразительное любопытство и улыбка ребенка покорила сердца повсюду. По словам представителей компании, они «будут продолжать жить как символ всех младенцев».

Сын Энн Тернер Кук, Клифф Кук, рассказал, что в конце мая его мать упала, после чего ее госпитализировали. Состояние женщины ухудшалось, утром 3 июня 2022 года она ушла из жизни, находясь в окружении семьи. Клифф Кук вспоминает свою мать как жизнерадостную, активную женщину, обладавшую чувством юмора, которое она сохраняла вплоть до последних дней. 

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