Умер ребенок с этикетки Gerber

Педагог и писательница Энн Тернер Кук, которая в младенчестве стала лицом бренда Gerber Products Company, ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на NBC News и социальные сети компании.
Энн Тернер Кук было пять месяцев, когда ее портрет попал на этикетки детского питания. Дороти Хоуп Смит нарисовала портрет младенца углем и отправила для участия в конкурсе, который проводила национальная маркетинговая компания.
В Gerber Products Company отмечают, что выразительное любопытство и улыбка ребенка покорила сердца повсюду. По словам представителей компании, они «будут продолжать жить как символ всех младенцев».
Сын Энн Тернер Кук, Клифф Кук, рассказал, что в конце мая его мать упала, после чего ее госпитализировали. Состояние женщины ухудшалось, утром 3 июня 2022 года она ушла из жизни, находясь в окружении семьи. Клифф Кук вспоминает свою мать как жизнерадостную, активную женщину, обладавшую чувством юмора, которое она сохраняла вплоть до последних дней.