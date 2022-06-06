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Сюрприз вместо заморозков. На Омскую область обрушатся мощные дожди с сильной грозой

Сюрприз вместо заморозков. На Омскую область обрушатся мощные дожди с сильной грозой

6 июня, 11:53
Фото: 1MI

После похолодания в Омской области начнутся сильные дожди

Данные портала Ventusky.com*.

Прогнозы синоптиков относительно заморозков частично оправдались, и теперь Омская область в ожидании новых проблем с погодой. Уже завтра, 7 июня, начнет стремительно теплеть, и местами воздух прогреется до +26 градусов. Параллельно с этим к Омской области будет подкрадываться дождь. По восточной части региона пройдут небольшие дожди, которые окажутся подготовкой к затяжным ливням.

Уже на следующий день, 8 июня, в Омскую область с Урала придет крупная дождевая туча. Уровень осадков вырастет до 9 мм, а ветер будет дуть со скоростью около 12 м/с. Ближе к вечеру дожди уйдут в сторону Новосибирска, и внезапно на регион обрушатся грозы.

В четверг, 9 июня, грозы объединятся с дождями, особенно несладко придется жителям северной части региона. Ближе к вечеру дожди покинут Омскую область, потянув за собой 30-градусную жару, которая установится в этот день по всей территории региона.

*прогноз погод актуален на момент публикации материала. 

www.ventusky.com
#Погода#Новости#Омск#Прогноз погоды#Осадки#Дожди#Заморозки#Ольга Акамова
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