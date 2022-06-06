Сюрприз вместо заморозков. На Омскую область обрушатся мощные дожди с сильной грозой

Прогнозы синоптиков относительно заморозков частично оправдались, и теперь Омская область в ожидании новых проблем с погодой. Уже завтра, 7 июня, начнет стремительно теплеть, и местами воздух прогреется до +26 градусов. Параллельно с этим к Омской области будет подкрадываться дождь. По восточной части региона пройдут небольшие дожди, которые окажутся подготовкой к затяжным ливням.