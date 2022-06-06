Стало известно, какие вещества зависли над Омском во время режима «черного неба»

Стало известно, чем дышали омичи во время режима НМУ 4 и 5 июня.
Автоматизированными стационарными постами наблюдений на ул. К. Заслонова и ул. 10 лет Октября отмечены превышения ПДК сероводорода (до 2,06 ПДК) и оксида азота (до 1, 65 ПДК).
По результатам анализа карты объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также метеоусловий, установлено, что предположительным источником загрязнения атмосферного воздуха является объект, подлежащий федеральному государственному экологическому контролю надзору.
Информация о выявленных превышениях ПДК направлена в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования.