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Стало известно, какие вещества зависли над Омском во время режима «черного неба»

Стало известно, какие вещества зависли над Омском во время режима «черного неба»

6 июня, 23:25
Фото: 1MI
Отмечены значительные превышения ПДК.

Стало известно, чем дышали омичи во время режима НМУ 4 и 5 июня.

Автоматизированными стационарными постами наблюдений на ул. К. Заслонова и ул. 10 лет Октября отмечены превышения ПДК сероводорода (до 2,06 ПДК) и оксида азота (до 1, 65 ПДК).

По результатам анализа карты объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также метеоусловий, установлено, что предположительным источником загрязнения атмосферного воздуха является объект, подлежащий федеральному государственному экологическому контролю надзору.

Информация о выявленных превышениях ПДК направлена в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования.

#Новости#Омск#Выбросы
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