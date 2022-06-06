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Снова показалось? В Омске не нашли причин для жалоб на неприятный запах

Снова показалось? В Омске не нашли причин для жалоб на неприятный запах

6 июня, 17:09
Фото: 1MI

В Омске не обнаружили превышений вредных веществ после массовых жалоб на выбросы

Запахи, от которых омичи вынуждены были закрывать окна, оказались в пределах нормы, по данным минприроды.

После жалоб омичей на неприятный химический запах, который ощущался в городе 2 и 3 июня, министерство природных ресурсов уточнило данные с автоматизированных постов экомониторинга. Оказалось, что никаких проблем с воздухом не зафиксировано: в нем не нашли превышений нормативов ни по одному из отравляющих веществ.

Интересно, что во время жалоб в городе действовал режим НМУ, когда предприятия обязаны снижать выбросы в атмосферу.

Тем не менее, из-за слишком большого количества жалоб в минприроды решили направить в район ул. Комбинатская передвижную эколабораторию. Даже после этого никаких нарушений зафиксировано не было, сообщили в ведомстве. 

 

#Город#Новости#Омская область#Выбросы#Воздух#Жалобы#Погода#Ольга Акамова
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