Снова показалось? В Омске не нашли причин для жалоб на неприятный запах

После жалоб омичей на неприятный химический запах, который ощущался в городе 2 и 3 июня, министерство природных ресурсов уточнило данные с автоматизированных постов экомониторинга. Оказалось, что никаких проблем с воздухом не зафиксировано: в нем не нашли превышений нормативов ни по одному из отравляющих веществ.
Интересно, что во время жалоб в городе действовал режим НМУ, когда предприятия обязаны снижать выбросы в атмосферу.
Тем не менее, из-за слишком большого количества жалоб в минприроды решили направить в район ул. Комбинатская передвижную эколабораторию. Даже после этого никаких нарушений зафиксировано не было, сообщили в ведомстве.