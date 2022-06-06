Снова показалось? В Омске не нашли причин для жалоб на неприятный запах

После жалоб омичей на неприятный химический запах, который ощущался в городе 2 и 3 июня, министерство природных ресурсов уточнило данные с автоматизированных постов экомониторинга. Оказалось, что никаких проблем с воздухом не зафиксировано: в нем не нашли превышений нормативов ни по одному из отравляющих веществ.