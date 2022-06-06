«Самое дорогое — парковка». Что такое «бухлодом» и почему его решили продать в Омске

Объявления о продаже хаусботов в Омске иногда появляются на сайтах бесплатных объявлений. Например, в феврале текущего года продавался самоходный двухуровневый дом. Сегодня выставили на продажу еще один — вероятно, как раз тот, который в последнее время чаще всего попадается на глаза омичам, отдыхающим на берегу Иртыша. Его стоимость оценили в 20 млн рублей.