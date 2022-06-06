«Самое дорогое — парковка». Что такое «бухлодом» и почему его решили продать в Омске

То с шумно гуляющими людьми неспешно проплывает баня, то самый настоящий двухэтажный дом, на террасе которой тоже кто-то отдыхает. Корреспондент Города55 попытался разобраться, что это за чудо-объекты, как они называются, какие к ним требования и легко ли «обычному смертному» купить движимую недвижимость.
Плавающий дом, который,по-другому называется хаусбот (а омичи и вовсе его прозвали «бухлодомом»), имеет фундамент в виде понтона. На него ставится специально сконструированный дом со всеми необходимыми коммуникациями.
Объявления о продаже хаусботов в Омске иногда появляются на сайтах бесплатных объявлений. Например, в феврале текущего года продавался самоходный двухуровневый дом. Сегодня выставили на продажу еще один — вероятно, как раз тот, который в последнее время чаще всего попадается на глаза омичам, отдыхающим на берегу Иртыша. Его стоимость оценили в 20 млн рублей.
По описанию, представленному на сайте объявлений, стало известно, что дом полностью укомплектован. По информации собственника, на первом этаже уютная гостиная с панорамными окнами, мягким диваном и кухонной зоной. Из приятных бонусов — баня на дровах, душ, где есть горячая и холодная вода, а также санузел.
Помимо этого, в доме открытая верхняя палуба и будущие владельцы смогут загорать и приятно проводить время. А после — не беспокоиться о сне, так как в хаусботе имеется целых шесть спальных мест. Будущему хозяину обещают, что судно полностью оборудовано, в нем есть даже такие мелочи, как посуда, чайник, микроволновка, холодильник и телевизор.
Собственник водного транспортного средства Городу55 пояснил, что дом можно использовать как для проведений мероприятий на воде, так и для пикников на острове.
«Во время прогулки вы насладитесь увлекательными речными пейзажами, увидите город со стороны реки», — пишет хозяин хаусбота.
Корреспондент «Города55» пообщался со специалистом, который занимается строительством таких плавучих домов, и выяснил некоторые нюансы.
«Это называется хаусбот, но по-простому — плавдачи, плавдом. При этом в ГИМС он регистрируется, как маломерное судно и имеет определенные строгие параметры. Максимально допустимая ширина судна — 6 метров, а длина — 20 метров. Если эти параметры нарушены, то этот водный транспорт уже невозможно приравнять к маломерному судну», — рассказывает специалист по строительству хаусботов Сергей Ушаков.
По словам Ушакова, в ГИМС также необходимо предоставить чеки на закупленный материал, проект, по которому был построен дом. Также нужно показать данные о тестировании плавательного объекта на выдержку допустимого количества людей.
Эксперт также подчеркнул, что хаусбот почти ничем не отличается от обычного дома на суше.
«Это такой же дом, как и тот, что стоит на земле. Различие лишь в том, что один плавает, второй нет. Кроме того, в некоторых хаусботах есть возможность круглогодичного проживания, главное — это найти причал», — сказал Ушаков.
Самое дорогое, пожалуй, в вопросе содержания такого судна — парковка. Она, по словам Ушакова, может быть, как 10 тысяч рублей, так и 50.
«Все остальные расходы, кроме парковки, такие же, как и в обычном частном доме», — подчеркнул эксперт.
Плюсы этого дома также и в том, что на нем можно уплыть куда угодно, не надоедает обыденность, плюс некоторые его используют в коммерческих целях и получают с этого хорошие деньги.
А вот на запрос «Города55» в Главном управлении МЧС России по Омской области ответили, что в соответствии со статьей 3 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации плавучим объектом является несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном, в том числе дебаркадер, плавучий (находящийся на воде) дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал и другие технические сооружения подобного рода, а маломерным судном признается судно, длина которого не должна превышать 20 метров и общее количество людей на котором не должно превышать 12 человек.
«В наше время на воде можно увидеть плавучий объект, внешне напоминающий дом или ресторан, однако такой объект, имеющий двигатель, является самоходным плавучим средством, и соответственно, приравнивается к маломерному судну», — говорится в запросе.
Тот дом, который чаще всего видят омичи на Иртыше, имеет все основания там находиться, правда, никаких интересных подробностей специалисты раскрывать не стали.