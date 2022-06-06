При поддержке «Единой России» на фасаде омской больницы изобразили известного врача

«Мы здесь собрались благодаря инициативе партии „Единая Россия“, которая на протяжении ряда лет реализует проект „Омск — это мы“. Когда спросили, кого из знаменитых омичей мы бы хотели увековечить, естественно, от Министерства здравоохранения Омской области поступило предложение, чтобы здесь на детской городской клинической больнице № 2 имени Валентины Павловны Бисяриной появился её портрет, чтобы это было не просто имя больницы, а был узнаваемый образ великого человека, великой женщины. Валентина Павловна Бисярина прошла всю войну, была героем социалистического труда, академиком и, по сути, стала основателем педиатрии в Омской области. Поэтому я желаю, чтобы омичи смотрели и гордились нашими земляками», — рассказала первый заместитель министерства здравоохранения Елена Шипилова.
«Я был ее учеником в 70-е годы, учился еще в ординатуре, а затем работал под ее руководством. Поэтому скажу одно: такого заботливого, отзывчивого, профессионала с большой буквы я до сих пор не встречал. Она относилась к детям с такой любовью. Ее правило в работе: нужно заниматься педиатрией с большой любовью к детям, иметь призвание и любовь», — отметил он.
«Валентина Павловна Бисярина — легенда отечественного здравоохранения, гордость омской земли. Ей благодарно не одно поколение жителей нашей страны, потому что она не только непосредственно лечила детей, но и разрабатывала эффективные методики, писала учебники, готовила классных специалистов по педиатрии, и эти специалисты трудились и трудятся до сих пор в разных городах России. Мне в раннем детстве тоже довелось посещать больницу, где она работала и которая сейчас носит её имя. Я уверен, что омичи должны сохранять память о Валентине Павловне, о других наших выдающихся земляках, и хорошо, что «Единая Россия» помогает делать это не только в классических, но и в современных формах, таких как граффити в рамках проекта «Омск — это мы», — сказал Астафьев.