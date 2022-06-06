При поддержке «Единой России» на фасаде омской больницы изобразили известного врача

Справка: Валентина Павловна Бисярина родилась 24 июля 1912 года в Омске. В 1934 году окончила Омский медицинский институт, работала врачом на железнодорожной станции Ишим. В 1936 году начала работать ординатором в клинике детских болезней института. В РККА она с 1941 года. Служила помощником начальника фронтового лечебного отдела (Степной фронт, затем 2-й Украинский фронт). Хорошо проявила себя, прошла всю войну и окончила её в Венгрии. После окончания войны продолжила работу в Омске. В 1954 году заняла должность заведующей кафедры госпитальной педиатрии. Активно занималась научной деятельностью, предложила новые методы ранней диагностики, эффективного лечения и профилактики многих заболеваний. В 1958 году защитила докторскую диссертацию «Состояние сердечно-сосудистой системы при различных формах лёгочного туберкулёза у детей». В 1960 году присвоено ученое звание профессора. Заведовала кафедрой до 1990 года.



Являлась председателем (с 1988 года — почётным) правления Всероссийского научного общества детских врачей, членом правления Всесоюзного общества детских врачей, Всесоюзного научного общества кардиологов.