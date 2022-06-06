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При поддержке «Единой России» на фасаде омской больницы изобразили известного врача

При поддержке «Единой России» на фасаде омской больницы изобразили известного врача

6 июня, 15:40
Фото: Единая Россия
Граффити появилось в Городской детской клинической больнице № 2 имени В. П. Бисяриной.
Сегодня, 6 июня, в Омске появился портрет известного омского медика Валентины Бисяриной. Граффити нанесли на фасаде больницы, названной ее именем. Авторами выступили граффитисты Дмитрий Трайп и Андрей Северский, работы которых украшают многие фасады в Омске, Москве и других городах.
 
Портрет врача сделали в рамках социального проекта «Омск — это мы», в котором участвуют партия «Единая Россия» и правительство Омской области. Его цель — сплотить жителей региона.
 
Проект активно поддержал омский минздрав.
«Мы здесь собрались благодаря инициативе партии „Единая Россия“, которая на протяжении ряда лет реализует проект „Омск — это мы“. Когда спросили, кого из знаменитых омичей мы бы хотели увековечить, естественно, от Министерства здравоохранения Омской области поступило предложение, чтобы здесь на детской городской клинической больнице № 2 имени Валентины Павловны Бисяриной появился её портрет, чтобы это было не просто имя больницы, а был узнаваемый образ великого человека, великой женщины. Валентина Павловна Бисярина прошла всю войну, была героем социалистического труда, академиком и, по сути, стала основателем педиатрии в Омской области. Поэтому я желаю, чтобы омичи смотрели и гордились нашими земляками», — рассказала первый заместитель министерства здравоохранения Елена Шипилова.
На мероприятии присутствовал ученик Валентины Бисяриной, председатель профсоюза медицинских работников Омской области Сергей Быструшкин.
«Я был ее учеником в 70-е годы, учился еще в ординатуре, а затем работал под ее руководством. Поэтому скажу одно: такого заботливого, отзывчивого, профессионала с большой буквы я до сих пор не встречал. Она относилась к детям с такой любовью. Ее правило в работе: нужно заниматься педиатрией с большой любовью к детям, иметь призвание и любовь», — отметил он.
Валентина Бисярина внесла огромный вклад в развитие не только нашего города, но и всей страны. Она признана Почетным гражданином Омска. Нанести граффити с ее портретом решили, чтобы омичи узнавали выдающихся земляков в лицо.
Активное участие в реализации проекта принял депутат Омского городского Совета Максим Астафьев.
«Валентина Павловна Бисярина — легенда отечественного здравоохранения, гордость омской земли. Ей благодарно не одно поколение жителей нашей страны, потому что она не только непосредственно лечила детей, но и разрабатывала эффективные методики, писала учебники, готовила классных специалистов по педиатрии, и эти специалисты трудились и трудятся до сих пор в разных городах России. Мне в раннем детстве тоже довелось посещать больницу, где она работала и которая сейчас носит её имя. Я уверен, что омичи должны сохранять память о Валентине Павловне, о других наших выдающихся земляках, и хорошо, что «Единая Россия» помогает делать это не только в классических, но и в современных формах, таких как граффити в рамках проекта «Омск — это мы», — сказал Астафьев.
Справка: Валентина Павловна Бисярина родилась 24 июля 1912 года в Омске. В 1934 году окончила Омский медицинский институт, работала врачом на железнодорожной станции Ишим. В 1936 году начала работать ординатором в клинике детских болезней института. В РККА она с 1941 года. Служила помощником начальника фронтового лечебного отдела (Степной фронт, затем 2-й Украинский фронт). Хорошо проявила себя, прошла всю войну и окончила её в Венгрии. После окончания войны продолжила работу в Омске. В 1954 году заняла должность заведующей кафедры госпитальной педиатрии. Активно занималась научной деятельностью, предложила новые методы ранней диагностики, эффективного лечения и профилактики многих заболеваний. В 1958 году защитила докторскую диссертацию «Состояние сердечно-сосудистой системы при различных формах лёгочного туберкулёза у детей». В 1960 году присвоено ученое звание профессора. Заведовала кафедрой до 1990 года.

Являлась председателем (с 1988 года — почётным) правления Всероссийского научного общества детских врачей, членом правления Всесоюзного общества детских врачей, Всесоюзного научного общества кардиологов.
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1982 года за большие заслуги в развитии здравоохранения и в связи с семидесятилетием со дня рождения Бисяриной было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Подготовила и воспитала несколько учёных, среди них 45 кандидатов и 9 докторов наук. Её книги и сочинения получили популярность, учебники Бисяриной применялись в различных медицинских учебных заведениях. Автор более 400 научных работ, среди них 8 монографий и несколько учебников.
 
Первая женщина-академик АМН СССР из Сибири (1969 год).
 
Жила в Омске. Ушла из жизни 19 августа 1997 года.
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