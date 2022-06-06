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Появилось видео с дерзким водителем, который сбил пожилого омича и скрылся

Появилось видео с дерзким водителем, который сбил пожилого омича и скрылся

6 июня, 16:15
Фото: 1MI
Полиция вышла на предполагаемого нарушителя.

Омская полиция обнародовала видеозапись, на которой запечатлен предполагаемый виновник ДТП с пострадавшим. Напомним, авария случилась 6 июня около 6:30 часов  на улице Суворова.

Водитель, предположительно, автомобиля темно-фиолетового цвета, сбил 61-летнего мужчину, который шел по улице. Мужчину госпитализировали, а водитель скрылся с места аварии.

Момент ДТП не попал в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, однако полиция вышла на предполагаемого нарушителя. В ведомстве все еще разыскивают очевидцев ДТП, их просят позвонить по телефонам 79-35-04 или 102.

омская Госавтоинспекция
#Город#Новости#Омск#Авария#ДТП#Пострадавший#Ольга Акамова#Видео
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