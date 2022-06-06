Появилось видео с дерзким водителем, который сбил пожилого омича и скрылся

Омская полиция обнародовала видеозапись, на которой запечатлен предполагаемый виновник ДТП с пострадавшим. Напомним, авария случилась 6 июня около 6:30 часов на улице Суворова.
Водитель, предположительно, автомобиля темно-фиолетового цвета, сбил 61-летнего мужчину, который шел по улице. Мужчину госпитализировали, а водитель скрылся с места аварии.
Момент ДТП не попал в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, однако полиция вышла на предполагаемого нарушителя. В ведомстве все еще разыскивают очевидцев ДТП, их просят позвонить по телефонам 79-35-04 или 102.