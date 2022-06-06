Политолог Ливен: Втягивание США в украинский конфликт грозит им войной с Россией

По мере продолжения боевых действий участие США грозит привести к прямому и широкомасштабному столкновению двух великих держав, полагает эксперт. Стремление к "новой холодной войне" с Россией может привести Америку к ситуации, противоречащей ее интересам, полагает аналитик.