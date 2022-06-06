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Политолог Ливен: Втягивание США в украинский конфликт грозит им войной с Россией

6 июня, 13:41
Систематическое оказание Соединенными Штатами помощи Украине угрожает им прямым вооруженным столкновением с Российской Федерацией. Об этом предупредил известный американский политолог Анатоль Ливен.

Официальный Вашингтон чересчур втягивается в украинский конфликт, оказывая Киеву помощь финансово-экономического характера и обеспечивая регулярные поставки тяжелого современного вооружения. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление политолога Ливена.

По мере продолжения боевых действий участие США грозит привести к прямому и широкомасштабному столкновению двух великих держав, полагает эксперт. Стремление к "новой холодной войне" с Россией может привести Америку к ситуации, противоречащей ее интересам, полагает аналитик.

Ливен напомнил о последствиях серьезного геополитического противостояния Соединенных Штатов с СССР, имевшего место в середине минувшего века. Америка оказалась тогда участницей сразу нескольких конфликтов, уточнил политолог. Оправиться от понесенного ущерба США в итоге не смогли.

Самым негативным сценарием на перспективу аналитик назвал перерождение украинского конфликта в очередной глобальный крестовой поход. 

 

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