Политолог Ливен: Втягивание США в украинский конфликт грозит им войной с Россией

Официальный Вашингтон чересчур втягивается в украинский конфликт, оказывая Киеву помощь финансово-экономического характера и обеспечивая регулярные поставки тяжелого современного вооружения. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление политолога Ливена.
По мере продолжения боевых действий участие США грозит привести к прямому и широкомасштабному столкновению двух великих держав, полагает эксперт. Стремление к "новой холодной войне" с Россией может привести Америку к ситуации, противоречащей ее интересам, полагает аналитик.
Ливен напомнил о последствиях серьезного геополитического противостояния Соединенных Штатов с СССР, имевшего место в середине минувшего века. Америка оказалась тогда участницей сразу нескольких конфликтов, уточнил политолог. Оправиться от понесенного ущерба США в итоге не смогли.
Самым негативным сценарием на перспективу аналитик назвал перерождение украинского конфликта в очередной глобальный крестовой поход.