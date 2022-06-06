Почти готова основа под лед. «Авангард» рассказал, как изменилась новая омская Арена
6 июня, 21:20
Фото: администрация Омска
Техническая готовность омской Арены составляет 80%
До открытия ледового дворца осталось три месяца.
В пресс-службе «Авангарда» рассказали о ходе строительства новой «Арены».
Так, техническая готовность ледового комплекса на сегодняшний день составляет 80%. Практически везде уложена напольная плитка, строители закончили отделку потолков и стен. В хоккейной чаше подготовлена основа бетонной плиты под ледовое покрытие. Кроме того, внутри дворца установлены 6 из 12 эскалаторов, идет монтаж лифтов.
Отметим, что в строительных работах задействованы около 2 тысяч человек.
Также сегодня стало известно, что 27 июля состоится товарищеский матч между «Авангардом» и «Омскими крыльями». По информации Города55, и тренировки, и матч пройдут в хоккейной академии «Авангард», которая находится на проспекте Мира. Новую арену планируют открыть в начале сентября.