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Почти готова основа под лед. «Авангард» рассказал, как изменилась новая омская Арена

Почти готова основа под лед. «Авангард» рассказал, как изменилась новая омская Арена

6 июня, 21:20
Фото: администрация Омска

Техническая готовность омской Арены составляет 80%

До открытия ледового дворца осталось три месяца.
В пресс-службе «Авангарда» рассказали о ходе строительства новой «Арены».
 
Так, техническая готовность ледового комплекса на сегодняшний день составляет 80%. Практически везде уложена напольная плитка, строители закончили отделку потолков и стен. В хоккейной чаше подготовлена основа бетонной плиты под ледовое покрытие. Кроме того, внутри дворца установлены 6 из 12 эскалаторов, идет монтаж лифтов. 
 
Отметим, что в строительных работах задействованы около 2 тысяч человек. 
 
Также сегодня стало известно, что 27 июля состоится товарищеский матч между «Авангардом» и «Омскими крыльями». По информации Города55, и тренировки, и матч пройдут в хоккейной академии «Авангард», которая находится на проспекте Мира. Новую арену планируют открыть в начале сентября.
#Новости#Омск#Арена Омск#Авангард
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