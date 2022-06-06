Почти готова основа под лед. «Авангард» рассказал, как изменилась новая омская Арена

Так, техническая готовность ледового комплекса на сегодняшний день составляет 80%. Практически везде уложена напольная плитка, строители закончили отделку потолков и стен. В хоккейной чаше подготовлена основа бетонной плиты под ледовое покрытие. Кроме того, внутри дворца установлены 6 из 12 эскалаторов, идет монтаж лифтов.