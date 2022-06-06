Омская драма закрывает сезон премьерой

По традиции Омский драмтеатр перед уходом на летние каникулы радует своих зрителей премьерным показом. В этом году сезон завершили постановкой главного режиссера Георгия Цхиравы «Осенние скрипки» по пьесе Ильи Сургучева. Спектакль о любовном треугольнике, ревности и самоотвержении.
Главная роль Варвары Васильевны как будто написана для Екатерины Потаповой:
«О чем будет наш спектакль? О любви. О любви, у которой много имен, много лиц. И никогда не знаешь, каким из них она к тебе повернется. Мою героиню настигла любовь фатальная, разрушительная, любовь, не признающая правил, не терпящая компромиссов. Любовь, от которой не застрахован никто из нас, какими бы рассудительными и опытными мы себе ни казались. Невероятно интересно было исследовать эту тему- тему потаённой человеческой природы, „обратную сторону Луны“. Можно строить планы спасения, врать самому себе, врать всем вокруг, чтобы вернуть жизнь в прежнее русло, но одна маленькая ложь рождает новую, а затем еще одну, и еще… И наступает момент необратимости. Наше неизведанное, глубинное, темное, и… такое притягательное! Иногда единственный способ справиться с ним- принять себя нового, незнакомого, „неправильного“. И быть честным прежде всего с самим собой».
«Пьеса была написана более 100 лет назад, она была задумана как мелодрама и тогда была очень популярна. Георгий Зурабович уходит от мелодраматических мотивов и делает более жесткую, драматическую историю. О лжи. О том, как трудно отличить ложь от правды и как ложь оставляет только выжженное поле, пустыню. Фантасмагорическая ситуация: жена Дмитрия Ивановича, чтобы сохранить своего любовника в доме, выдает замуж за него свою дочь. Главная героиня так лихо закручивает эту абсурдную историю, что мы не понимаем иногда, где она на самом деле правдива. Как разрешится эта ситуация, что может породить ложь, ложь изобретательная, доходящая до фантасмагории, в мире, в котором такое количество фейков? В этой детективной по-настоящему истории заложен механизм рождения смыслов и отношений между мужчиной и женщиной, которые зрители прочтут по-своему. И на чьей стороне они будут — большой вопрос», — рассказывает ее партнер по сцене Александр Гончарук. Он исполнил роль обманутого мужа — Дмитрия Ивановича Лаврова.
Также в спектакле заняты актеры Ирина Бабаян, Всеволод Гриневский, Степан Дворянкин, Артем Ильин Мария Токарева, Лариса Свиркова. Сценография и костюмы — Булат Ибрагимов; хореограф — Анна Закусова; музыкальное оформление — Виктория Сухинина; художник по свету — Руслан Майоров.