Омская драма закрывает сезон премьерой

По традиции Омский драмтеатр перед уходом на летние каникулы радует своих зрителей премьерным показом. В этом году сезон завершили постановкой главного режиссера Георгия Цхиравы «Осенние скрипки» по пьесе Ильи Сургучева. Спектакль о любовном треугольнике, ревности и самоотвержении.