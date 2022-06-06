Омичам предложили купить плавающий дом за 20 млн рублей

Омичам предлагают купить самоходный плавающий дом. Собственник водного транспортного средства Городу55 пояснил, что дом можно использовать как для проведений мероприятий на воде, так и для пикников на острове.
«Во время прогулки вы насладитесь увлекательными речными пейзажами, увидите город со стороны реки», — пишет хозяин хаусбота.
К слову, дом полностью укомплектован. По информации собственника, на первом этаже уютная гостиная с панорамными окнами, мягким диваном и кухонной зоной. Из приятных бонусов — баня на дровах, душ, где есть горячая и холодная вода, а также санузел.
Помимо этого, в доме открытая верхняя палуба и будущие владельцы смогут загорать и приятно проводить время. А после — не беспокоиться о сне, так как в хаусботе имеется целых шесть спальных мест.
Будущему хозяину обещают, что судно полностью оборудовано, в нем есть даже такие мелочи, как посуда, чайник, микроволновка, холодильник и телевизор. В общем, уплыть на таком доме можно хоть куда, так как транспорт стоит на учете в ГИМСе.
За все это нынешний собственник просит «всего ничего» — 20 млн рублей.