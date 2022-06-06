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Омичам предложили купить плавающий дом за 20 млн рублей

Омичам предложили купить плавающий дом за 20 млн рублей

6 июня, 13:41
Фото: Avito

В Омске выставили на продажу плавающий дом

В доме можно как жить, так и сдавать его в аренду.

Омичам предлагают купить самоходный плавающий дом. Собственник водного транспортного средства Городу55 пояснил, что дом можно использовать как для проведений мероприятий на воде, так и для пикников на острове.

«Во время прогулки вы насладитесь увлекательными речными пейзажами, увидите город со стороны реки», — пишет хозяин хаусбота.

К слову, дом полностью укомплектован. По информации собственника, на первом этаже уютная гостиная с панорамными окнами, мягким диваном и кухонной зоной. Из приятных бонусов — баня на дровах, душ, где есть горячая и холодная вода, а также санузел.

Помимо этого, в доме открытая верхняя палуба и будущие владельцы смогут загорать и приятно проводить время. А после — не беспокоиться о сне, так как в хаусботе имеется целых шесть спальных мест.

Будущему хозяину обещают, что судно полностью оборудовано, в нем есть даже такие мелочи, как посуда, чайник, микроволновка, холодильник и телевизор. В общем, уплыть на таком доме можно хоть куда, так как транспорт стоит на учете в ГИМСе.

За все это нынешний собственник просит «всего ничего» — 20 млн рублей.

#Новости#Продажа
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