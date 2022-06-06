Омичам предложили купить плавающий дом за 20 млн рублей

Будущему хозяину обещают, что судно полностью оборудовано, в нем есть даже такие мелочи, как посуда, чайник, микроволновка, холодильник и телевизор. В общем, уплыть на таком доме можно хоть куда, так как транспорт стоит на учете в ГИМСе.