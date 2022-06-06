Охлобыстин заявил, что не стоит порицать Оксану Фандеру за украинский флаг

Он подчеркнул, что не нужно нападок на Фандеру, которая оказалась замешанной в скандале из-за того, что поддерживает Украину и не скрывает этого, пишет pravda.ru.
Охлобыстин отметил, что его пророссийская позиция всем известна, и в предательстве он замечен не был. Но, тем не менее, считает, что Оксану Фандеру нужно оставить в покое. «Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех», — резюмировал актер.
Напомним, Оксана Фандера с самого начала резко критиковала спецоперацию российских властей на Украине. А недавно актриса разместила украинский флаг у себя на балконе, за что была подвергнута жесткой травле.