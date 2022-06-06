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Охлобыстин заявил, что не стоит порицать Оксану Фандеру за украинский флаг

Охлобыстин заявил, что не стоит порицать Оксану Фандеру за украинский флаг

6 июня, 20:17
Фото: vk.com/ohlobistin
Актер Иван Охлобыстин, ранее выступивший в поддержку российской спецоперации на Украине, объявил, что нужно проявить снисхождение к актрисе Оксане Фандере, вывесившей на своем балконе флаг Украины.

Он подчеркнул, что не нужно нападок на Фандеру, которая оказалась замешанной в скандале из-за того, что поддерживает Украину и не скрывает этого, пишет pravda.ru.

Охлобыстин отметил, что его пророссийская позиция всем известна, и в предательстве он замечен не был. Но, тем не менее, считает, что Оксану Фандеру нужно оставить в покое. «Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех», — резюмировал актер.

Напомним, Оксана Фандера с самого начала резко критиковала спецоперацию российских властей на Украине. А недавно актриса разместила украинский флаг у себя на балконе, за что была подвергнута жесткой травле.

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