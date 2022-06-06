Новый проект РЭО «Экософия» поможет россиянам обогатить свою экологическую культуру

Вступить в ряды участников проекта можно до мая будущего года.
Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, Российский экологический оператор является одним из партнеров «Экософии». С точки зрения Буцаева, развитие экологической культуры нации является первоочередной задачей любого общества, а данный проект способствует эффективному решению этого вопроса, потому подобным инициативам следует оказывать всестороннюю поддержку. Экологическое просвещение представляет собой одно из приоритетных направлений реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Благодаря подобным программам многие люди начинают обращаться к новому типу культуры потребления. Он подразумевает раздельный сбор отходов, предпочтение товарам, изготовленным из вторсырья, и прочие меры, которые позволяют активизировать переработку отходов. Поэтому РЭО неизменно оказывает последовательную поддержку таким проектам, как подчеркнул глава ППК. Об этом сообщает канал «360tv».
Каждый участник «Экософии» получит возможность копить баллы для личного рейтинга. Их можно набрать при обучении или выполнении заданий, создающих положительные экологические привычки. По итогам проекта организаторы наберут «ЭкоСборную России». В нее примут активных сторонников охраны природы. Это люди, которые стремятся в корне изменить потребительское поведение нации.
Лидеры рейтинга будут участвовать в очных мероприятиях «Экософии». В то же время остальных участников пригласят продолжать образование и выполнять задания в треке развития «Учись и действуй», повышать свой рейтинг и проходить очные этапы последующих сезонов проекта.
Тысячу самых активных участников «Экософии» отправят в эколого-промышленные экспедиции. Их ждет карьера на рынке устойчивого развития, работа по повышению у населения интереса к экологически ориентированному образу жизни.
Победителям проекта предоставят медиаподдержку федерального уровня и другие возможности развития собственных экоинициатив. Стать участником «Экософии» могут все желающие с 14 лет.