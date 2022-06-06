Новый проект РЭО «Экософия» поможет россиянам обогатить свою экологическую культуру

Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, Российский экологический оператор является одним из партнеров «Экософии». С точки зрения Буцаева, развитие экологической культуры нации является первоочередной задачей любого общества, а данный проект способствует эффективному решению этого вопроса, потому подобным инициативам следует оказывать всестороннюю поддержку. Экологическое просвещение представляет собой одно из приоритетных направлений реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Благодаря подобным программам многие люди начинают обращаться к новому типу культуры потребления. Он подразумевает раздельный сбор отходов, предпочтение товарам, изготовленным из вторсырья, и прочие меры, которые позволяют активизировать переработку отходов. Поэтому РЭО неизменно оказывает последовательную поддержку таким проектам, как подчеркнул глава ППК. Об этом сообщает канал «360tv».