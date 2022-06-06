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Неоновое настроение. Юная омичка похулиганила на остановке

Неоновое настроение. Юная омичка похулиганила на остановке

6 июня, 21:46
Фото: 1MI

В Омске девочка-подросток исписала стеклянную остановку нецензурными граффити

Девушку ищет полиция.
Накануне девушку за рисованием застали прохожие. Юная омичка упражнялась в написании на английском языке нецензурных выражений. Холстом для рисования стала стена остановочного павильона «Старозагородная роща». В оправдание девушка заявила, что остановка и так грязная.
 
Историей поделились подписчики паблика «Инцидент Омск».
«Девушка изрисовала остановку „Старозагородная роща“, сказав, что остановка и так грязная! Еще и позировала на камеру. Прошу полицию принять меры!» — написала в соцсетях автор публикации.
 
Сегодня вандальные надписи убрали, остановку помыли. Как отметили в пресс-службе мэрии Омска, такие уборки обходятся в несколько тысяч рублей, поскольку очистить краску из баллонов можно только специальным средством.
 
Сейчас юную нарушительницу ищет полиция.
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