Неоновое настроение. Юная омичка похулиганила на остановке
6 июня, 21:46
Фото: 1MI
В Омске девочка-подросток исписала стеклянную остановку нецензурными граффити
Девушку ищет полиция.
Накануне девушку за рисованием застали прохожие. Юная омичка упражнялась в написании на английском языке нецензурных выражений. Холстом для рисования стала стена остановочного павильона «Старозагородная роща». В оправдание девушка заявила, что остановка и так грязная.
«Девушка изрисовала остановку „Старозагородная роща“, сказав, что остановка и так грязная! Еще и позировала на камеру. Прошу полицию принять меры!» — написала в соцсетях автор публикации.
Сегодня вандальные надписи убрали, остановку помыли. Как отметили в пресс-службе мэрии Омска, такие уборки обходятся в несколько тысяч рублей, поскольку очистить краску из баллонов можно только специальным средством.