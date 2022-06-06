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Не остановить! Омская область попала в топ-7 регионов с максимальной убылью населения

Не остановить! Омская область попала в топ-7 регионов с максимальной убылью населения

6 июня, 17:50
Фото: 1MI

Из Омской области стало уезжать больше жителей

Данные Росстата.

За первые три месяца 2022 года из Омской области уехали 10 844 человека, а приехали только 8 368 человек. Такие данные представили в Росстате. Согласно им, миграционная убыль населения с начала года составила 2 476 человек.

Год назад этот показатель был меньше на 600 жителей: уехали из региона тогда 11 534 человека, а вернулись 9 696 жителей. Убыль населения в первом квартале 2021 года составляла 1 838 человек.

Интересно, что с таким показателем Омская область поднялась на 7 место в антирейтинге регионов, которые покидают активнее всего. Лидером рейтинга неожиданно оказалась Москва, откуда навсегда уехали 14 810 человек. Также в списке оказались Иркутская, Белгородская и Томская область, а также Приморский и Алтайский края.

#Город#Новости#Омская область#Убыль населения#Население#Миграция#Ольга Акамова
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