Накрыли с поличным. Омский подросток два месяца подрабатывал наркокурьером

Омские полицейские задержали 17-летего жителя Тары с партией наркотиков, которую он достал из тайника на окраине города. Во время досмотра у него изъяли два пакета и 20 свертков с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это было производное N-мефедронна. Масса наркотика составила более 520 г.