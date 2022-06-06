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Накрыли с поличным. Омский подросток два месяца подрабатывал наркокурьером

Накрыли с поличным. Омский подросток два месяца подрабатывал наркокурьером

6 июня, 13:53
Фото: 1MI

В Омской области 17-летнего студента задержали с крупной партией наркотиков

17-летний юноша занимался сбытом запрещенного вещества, его задержали через 2 месяца после начала «карьеры».

Омские полицейские задержали 17-летего жителя Тары с партией наркотиков, которую он достал из тайника на окраине города. Во время досмотра у него изъяли два пакета и 20 свертков с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это было производное N-мефедронна. Масса наркотика составила более 520 г.

Юноша учится в колледже. Незаконным бизнесом он занимается в течение двух месяцев. Для этого он арендовал квартиру в Таре, чтобы фасовать наркотики мелкими партиями. На него завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас подростком отправили под домашний арест.

#Происшествия#Новости#Омск
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