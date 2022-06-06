Лето возвращается. В Омскую область после заморозков придет африканская жара

Резкого потепления ждать не стоит: завтра, 7 июня, ночью воздух прогреется до +12, но местами будет около +2 градусов и все еще возможны заморозки. А вот днем потеплеет до +27 градусов. Следующая ночь на 8 июня будет теплее, температура будет держаться на уровне +14 градусов, а днем потеплеет до +29 градусов. В четверг, 9 июня, днем ожидается вплоть до +30 градусов тепла.