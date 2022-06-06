Лето возвращается. В Омскую область после заморозков придет африканская жара

Лето в Омской области началось с нестандартной погоды — в первые же дни июня в регионе наблюдались заморозки до -4 градусов, а в травостое температура опускалась до -9 градусов. Теперь же синоптики Обь-Иртышского УГМС дают более летний прогноз.
«Холодный период остался позади, и лето вступает в свои права. Еще сегодня на территории области сохранится погода без существенных осадков со средним значением температуры воздуха ниже нормы. Однако с завтрашнего дня в связи с перестройкой воздушных потоков с северо-западных на юго-западные — температурный фон начнет постепенно повышаться», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Резкого потепления ждать не стоит: завтра, 7 июня, ночью воздух прогреется до +12, но местами будет около +2 градусов и все еще возможны заморозки. А вот днем потеплеет до +27 градусов. Следующая ночь на 8 июня будет теплее, температура будет держаться на уровне +14 градусов, а днем потеплеет до +29 градусов. В четверг, 9 июня, днем ожидается вплоть до +30 градусов тепла.
При этом в УГМС добавили, что на регион движется циклонический вихрь, который принесет дожди и грозы. Небольшой дождь ожидается местами в западных районах днем 7 июня. На остальной территории – без существенных осадков. Повсеместно пройдет дождь 8 июня, а 9 июня дождь будет в отдельных районах.