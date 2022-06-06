Грозы и сильный ветер. В Омске начнется марафон дождей

По данным сайта «Гисметео», сегодня, 6 июня, в Омске ожидается прохладная погода. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +19 градусов. Завтра, 7 июня, будет теплее, воздух прогреется до +12…+21 градуса. В среду, 8 июня, в городе начнут идти затяжные дожди. Столбик термометра окажется на отметке +15…+28 градусов, порывы ветра будут достигать 17 м/с.