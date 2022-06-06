Грозы и сильный ветер. В Омске начнется марафон дождей

По данным сайта «Гисметео», сегодня, 6 июня, в Омске ожидается прохладная погода. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +19 градусов. Завтра, 7 июня, будет теплее, воздух прогреется до +12…+21 градуса. В среду, 8 июня, в городе начнут идти затяжные дожди. Столбик термометра окажется на отметке +15…+28 градусов, порывы ветра будут достигать 17 м/с.
В четверг, 9 июня, будет жарко до +29. Будет идти дождь, скорость ветра составит 16 м/с. В пятницу, 10 июня, будет немного прохладнее - до +18…+24 градусов. Ожидается небольшой дождь. В субботу, 11 июня, ожидается дождь, гроза, похолодает до +14…+21 градуса.
В воскресенье, 12 июня, характер погоды существенно не изменится. Столбик термометра покажет +13…+21 градус. Будет идти дождь, ожидается гроза, выпадет 6.8 мм осадков. В понедельник, 13 июня, потеплеет до +26, сохранится дождливая погода с грозой.
Во вторник, 14 июня, воздух прогреется до +17…+27 градусов. Будет идти дождь, выпадет 2.6 мм осадков. В среду, 15 июня, будет жарко, столбик термометра окажется на отметке +19…+29 градусов. Дождливая погода сохранится.