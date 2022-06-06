Гостей Омской области теперь встречает виртуальный путеводитель

Абоненты МТС, прибывающие в Омскую область, получат приветственное смс-сообщение со ссылкой на онлайн-путеводитель , который состоит из фотографий и описаний знаковых мест региона. Входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется. Гид проиллюстрирован снимками известного омского фотографа-краеведа Андрея Кудрявцева.