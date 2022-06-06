Гостей Омской области теперь встречает виртуальный путеводитель

Абоненты МТС, прибывающие в Омскую область, получат приветственное смс-сообщение со ссылкой на онлайн-путеводитель, который состоит из фотографий и описаний знаковых мест региона. Входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется. Гид проиллюстрирован снимками известного омского фотографа-краеведа Андрея Кудрявцева.
Туристам подскажут, какие из достопримечательностей посетить, как познакомиться с местной кухней и в какой музей отправиться в первую очередь. «Пуп Земли» и озеро Эбейты, Центр изучения истории Гражданской войны, природный парк «Птичья гавань» и набережная Иртыша – в мобильный гид вошли как природные, так и архитектурные памятники. Собирательный образ региона венчает раздел «Местная кухня», вошли специалитеты и местные блюда.
«Мы рады способствовать тому, чтобы пребывание гостей в Омской области было комфортным и максимально насыщенным, чтобы как можно больше гостей могли оценить и полюбить наш край. А благодаря высокоскоростному мобильному интернету от МТС, которым обеспечены не только туристические места, но и автодороги на пути к ним, наши абоненты могут без ограничений делиться впечатлениями от отдыха с друзьями и родственниками», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.