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Глобальная инфляция результат многолетних ошибок Запада - заявил президент РФ

7 июня, 00:46
По мнению Президента России Владимира Путина, многолетние ошибки Запада и санкции, являются причиной возникновения волны глобальной инфляции.

Путин обратился с речью к организаторам XXV Петербургского международного экономического форума, размещенном на сайте Кремля, сообщает RT. Он заявил, что именно ошибки западных стран в экономической политике на протяжении многих лет, и вводимые ими нелегитимные санкции спровоцировали волну глобальной инфляции. 

Рост бедности и дефицит продовольствия по словам Президента РФ также являются результатом этих ошибок.

Владимир Путин заявил, что экономика России в 2020-е годы сохранит курс на международное сотрудничество, для государства эти годы станут периодом укрепления экономического суверенитета.

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