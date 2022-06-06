Глобальная инфляция результат многолетних ошибок Запада - заявил президент РФ

Путин обратился с речью к организаторам XXV Петербургского международного экономического форума, размещенном на сайте Кремля, сообщает RT. Он заявил, что именно ошибки западных стран в экономической политике на протяжении многих лет, и вводимые ими нелегитимные санкции спровоцировали волну глобальной инфляции.