Глобальная инфляция результат многолетних ошибок Запада - заявил президент РФ

Путин обратился с речью к организаторам XXV Петербургского международного экономического форума, размещенном на сайте Кремля, сообщает RT. Он заявил, что именно ошибки западных стран в экономической политике на протяжении многих лет, и вводимые ими нелегитимные санкции спровоцировали волну глобальной инфляции.
Рост бедности и дефицит продовольствия по словам Президента РФ также являются результатом этих ошибок.
Владимир Путин заявил, что экономика России в 2020-е годы сохранит курс на международное сотрудничество, для государства эти годы станут периодом укрепления экономического суверенитета.