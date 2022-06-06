Глава Торгово-промышленной палаты в Омске: «Фармацевтический рынок уверенно растет»

Все это говорит о необходимости развития отечественной фармакологии. Особенно активно работа над этим начала вестись еще в коронавирусные времена. А в целом она идет уже давно. За последнее десятилетие в России построены 60 фармацевтических предприятий, более ста компаний, зарубежных компаний, локализовали своё производство здесь — у нас в России. Правительство приняло решение, что приоритет в приобретении для госнужд, то есть для больниц, будет отдаваться и в лекарственных средствах, и в медицинской технике российским производителям. Это, естественно, сделало отрасль одной из наиболее инвестиционно привлекательных.