Глава Торгово-промышленной палаты в Омске: «Фармацевтический рынок уверенно растет»

С введением многочисленных санкции в отношении нашей страны со стороны стран Европы и Северной Америки остро встал вопрос с обеспечением безопасности поставок лекарств. Пока ни одна из зарубежных компаний не отказалась от экспорта медикаментов. И в ближайшем будущем такое развитие событий маловероятно, так как запрет на продажу жизненно важных препаратов противоречит общепринятым принципам гуманности.
Однако могут прекратиться поставки импортных составляющих, из которых изготавливаются российские препараты. Кроме того, из-за усложнившейся логистики могут быть сбои в доставке.
«Пока лекарства есть. Логистическая цепочка длинная и занимает не один месяц: пока приехало, растоможилось, легло на склады по всей России. Лекарства, скорее всего, в какие-то ближайшие дни и даже недели никуда не денутся. Ну, а дальше — посмотрим»», — рассказал Городу55 владелец омской сети аптек «Дельта» Виктор Подгурский.
Все это говорит о необходимости развития отечественной фармакологии. Особенно активно работа над этим начала вестись еще в коронавирусные времена. А в целом она идет уже давно. За последнее десятилетие в России построены 60 фармацевтических предприятий, более ста компаний, зарубежных компаний, локализовали своё производство здесь — у нас в России. Правительство приняло решение, что приоритет в приобретении для госнужд, то есть для больниц, будет отдаваться и в лекарственных средствах, и в медицинской технике российским производителям. Это, естественно, сделало отрасль одной из наиболее инвестиционно привлекательных.
Представители омской фарминдустрии сходятся во мнении: бизнесу для развития важна поддержка властей — такая же, как была во время пандемии.
«Если начнут искусственно ограничивать наценки, то просто возникнет дефицит лекарств, потому что торговать ими будет невыгодно. Если будут дотировать производителей, то, наверное, какой-то смысл в этом есть. Или уменьшат налоги на аптеки. Тогда, может быть, станет немного легче и рост будет поменьше. В ковидные времена была похожая разовая поддержка бизнеса», — считает управляющий омской аптечной сетью «Семейная» Константин Попов.
С мнением коллеги согласен и директор омского подразделения АО НПК «Катрен» (сайт Apteka.ru) Александр Синдеев:
«Наше государство обещает обеспечение граждан лекарствами. Люди — кому положено — как получали бесплатные медикаменты, так и будут получать. Нет никакой информации, что кто-то из фармацевтических производителей отказался поставлять нам товар в связи с санкциями. Пока причин для беспокойства нет. Пока то, что в России есть, поставляется согласно графику. В ближайшее время никакого дефицита не будет».
Фармацевтический рынок России уверенно растет. В 2021 году, по оценкам аналитиков, его емкость превысила 2 триллиона рублей. И это без учета вакцин от коронавируса. Около 40% — государственные закупки, остальное — аптечный рынок, где львиная доля продаж приходится на лекарственные препараты. Примерно пятую часть коммерческого сегмента занимает парафармацевтика: БАДы и косметика. Импортных лекарств на рынке больше половины в денежном выражении, но если считать в упаковках — меньше трети.
Сейчас акцент делается на производстве дженериков. Это лекарства с международными непатентованными наименованиями. При этом такие абсолютно идентичные оригинальным зарубежным препаратам аналоги обходятся для конечного потребителя не менее, чем на 20% дешевле. А в некоторых случаях разница в цене может отличаться в несколько раз.
«Для того, чтобы произвести дженерик, вы должны воспроизвести полностью цикл его производства также, как он был изначально придуман компанией-оригинатором. Это сопровождается клиническими исследованиями и исследованиями на биоэквивалентность. Здесь пациенты могут быть спокойны. Субстанции мы покупаем там же, где и „бигфарма“, так называемая, это Индия и Китай», — рассказывает генеральный директор одного из лидеров российской фармацевтики — компании «ВЕРТЕКС» — Георгий Побелянский.
В среднем, лекарства подорожали на 12%. Но эта инфляция не касается препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших, цены на которые регламентирует государство. Производители повышать их не могут.
Этот вопрос актуален, в частности, для компании «ОЗОН фармацевтика», которая занимает ведущие позиции в производстве доступных по цене лекарств.
«У нас, например, есть препарат, у которого себестоимость выше, чем цена, по которой он зарегистрирован. Изменение этой цены происходит, наверно, не так часто, как хотелось бы. Продавая этот продукт, его производя, компания берёт на себя убытки. И это такая, в какой-то степени, нравственная дилемма — что делать производителю в этой ситуации», — объясняет другой представитель отрасли — главный исполнительный директор «Озон Хелскеа Рус» (ГК «Озон Фармацевтика») Андрей Горшков.
Торгово-промышленная палата России уже предложила Минздраву индексировать стоимость отдельных лекарств, цены на которые не менялись более восьми лет.
Одна из актуальных для отрасли проблем — регистрация препаратов. Точнее, госпошлины на неё и расходы на внесение изменений в регистрационные удостоверения. Часть таких затрат с этого года выросла в разы. При этом заново оформлять документы надо, даже если меняется всего лишь поставщик сырья.
«Сейчас, например, цепочки рвутся, некоторые компоненты перестают нам поставлять какие-то партнёры, надо найти других — это другой производитель в этой цепочке, надо по-новому регистрировать это лекарство. Каждая перерегистрация — это 490 тысяч. Вот вы представьте, во что это выливается даже для серьезных компаний. Мы считаем, что здесь тоже надо не только с точки зрения времени упростить процедуру, но и с точки зрения стоимости этих пошлин», — говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Особое внимание отечественному фарм производству было с начала пандемии. В марте 2020 -го запущена программа займов Фонда развития промышленности. Она помогла многим компаниям расширить мощности и нарастить производство.
«Мы очень активно работаем с этим фондом, отбираем проекты через наши территориальные палаты, наши комитеты, советы. Они вообще за это время поддержали более тысячи проектов на 250 миллиардов рублей, — продолжает Сергей Катырин. — Прошлый год и, до сегодняшнего дня, этот год мы поддержали, выдвинули туда, и Фонд развития промышленности профинансировал более 50 проектов из 24 регионов страны».
Основным направлением, которое сегодня определяет развитие фармацевтической промышленности, остаётся локализация производства и выпуск лекарств по полному циклу. При этом российские компании концентрируются не только на импортозамещении, но и на создании новых уникальных разработок — и это здоровый бизнес-вектор, считает Сергей Катырин.