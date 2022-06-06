Дмитрий Солнцев назначен председателем Сибирского банка Сбербанка

Дмитрий Солнцев присоединился к команде Сбера в 2001 году. Отвечал за разные направления бизнеса и имеет богатый профессиональный и управленческий опыт: возглавлял Нефтеюганское и Нижневартовское отделения Сбербанка, Корпоративный блок Западно-Сибирского банка.