Директор РСМД Кортунов: Байден не настроит Латинскую Америку против РФ

У подавляющего большинства государств Латинской Америки конфликт Украины с Россией в список ключевых внешнеполитических приоритетов не войдет, пишет Pravda.Ru.
По мнению Кортунова, инициативу о введении жестких ограничений в отношении России не поддержат большинство участвующих в саммите стран. В их числе – Мексика, Бразилия и Аргентина. Более того, они видят в антироссийских санкциях Запада возможности для заполнения образовавшегося вакуума и завоевания более сильных позиций на рынках нашей страны, подчеркнул глава РСМД.
Напомним, кубинский лидер Мигель Диас-Канель ранее выступил с заявлением о том, что намерен объявить бойкот Саммиту Америк под руководством Соединенных Штатов. Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе 6-10 июня 2022 года. Диас-Канель акцентировал внимание на том, что официальный Вашингтон уже в течение весьма продолжительного периода времени оказывает жесткое давление на Латинскую Америку.