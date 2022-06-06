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Директор РСМД Кортунов: Байден не настроит Латинскую Америку против РФ

6 июня, 18:28
В ходе Саммита Америк президент США Джо Байден будет активно призывать Латинскую Америку к присоединению к антироссийской стратегии Белого дома. Однако, попытки политика не увенчаются успехом, убежден

У подавляющего большинства государств Латинской Америки конфликт Украины с Россией в список ключевых внешнеполитических приоритетов не войдет, пишет Pravda.Ru.

По мнению Кортунова, инициативу о введении жестких ограничений в отношении России не поддержат большинство участвующих в саммите стран. В их числе – Мексика, Бразилия и Аргентина. Более того, они видят в антироссийских санкциях Запада возможности для заполнения образовавшегося вакуума и завоевания более сильных позиций на рынках нашей страны, подчеркнул глава РСМД.

Напомним, кубинский лидер Мигель Диас-Канель ранее выступил с заявлением о том, что намерен объявить бойкот Саммиту Америк под руководством Соединенных Штатов. Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе 6-10 июня 2022 года. Диас-Канель акцентировал внимание на том, что официальный Вашингтон уже в течение весьма продолжительного периода времени оказывает жесткое давление на Латинскую Америку.

 

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