Директор РСМД Кортунов: Байден не настроит Латинскую Америку против РФ

По мнению Кортунова, инициативу о введении жестких ограничений в отношении России не поддержат большинство участвующих в саммите стран. В их числе – Мексика, Бразилия и Аргентина. Более того, они видят в антироссийских санкциях Запада возможности для заполнения образовавшегося вакуума и завоевания более сильных позиций на рынках нашей страны, подчеркнул глава РСМД.