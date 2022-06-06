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Диетолог дала совет, как лучше утолить жажду

6 июня, 19:48
По данным диетолога Елены Соломатиной, лучшим средством, позволяющим утолить жажду, нужно считать столовую, а не минеральную воду.

Это связано с тем, что в газированных напитках находится большое количество сахара. От чего жажда становится еще сильнее.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на мнение диетолога, в качестве лучшего напитка, которым можно утолить жажду, выступает обычная столовая вода, в которой умеренное количество минералов. А от сахара лишь растет жажда. Человек не сможет утолить ее, а его организм окажется под вредным воздействием. Вот почему сладкий газированный напиток - не лучший способ избавиться от жажды.

По словам диетолога, даже здоровый человек не должен злоупотреблять сладкими напитками, поскольку газы вызывают раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, а сахар будет всасываться гораздо быстрее.



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