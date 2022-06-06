Диетолог дала совет, как лучше утолить жажду

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на мнение диетолога, в качестве лучшего напитка, которым можно утолить жажду, выступает обычная столовая вода, в которой умеренное количество минералов. А от сахара лишь растет жажда. Человек не сможет утолить ее, а его организм окажется под вредным воздействием. Вот почему сладкий газированный напиток - не лучший способ избавиться от жажды.