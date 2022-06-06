ЧП на смене. На железнодорожных путях в Омской области нашли труп мужчины

В Новосибирской области 5 июня на остановочной платформе «38км» под грузовой поезд попала 82-летняя женщина, которая переходила через железнодорожные пути перед приближающимся составом. А в Алтайском крае сегодня утром на перегоне Цаплино-Боровиха грузовым поездом был травмирован 57-летний пьяный мужчина. Сейчас он находится в больнице.



Транспортная полиция напоминает, что нарушение правил поведения на железнодорожных путях и их переход в неположенном месте может привести к сбою в движении поездов, к тяжелому увечью или гибели самого пешехода.