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ЧП на смене. На железнодорожных путях в Омской области нашли труп мужчины

ЧП на смене. На железнодорожных путях в Омской области нашли труп мужчины

6 июня, 16:55
Фото: 1MI

Грузовой поезд сбил 64-летнего мужчину в Омской области

Омич получил не совместимые с жизнью травмы.

В Омской области на железнодорожных путях нашли труп мужчины. Несчастный случай произошел около 4:15 утра на перегоне станций «Москаленки-Исилькуль». Тело 64-летнего жителя Омской области обнаружили работники железнодорожного транспорта. В пресс-службе Восточного МСУТ СК сообщают, что мужчину смертельно травмировал поезд. Что именно произошло на месте трагедии, сейчас выясняют следователи.

За минувшие сутки при подобных обстоятельствах пострадали еще два человека в соседних регионах.

В Новосибирской области 5 июня на остановочной платформе «38км» под грузовой поезд попала 82-летняя женщина, которая переходила через железнодорожные пути перед приближающимся составом. А в Алтайском крае сегодня утром на перегоне Цаплино-Боровиха грузовым поездом был травмирован 57-летний пьяный мужчина. Сейчас он находится в больнице.  

Транспортная полиция напоминает, что нарушение правил поведения на железнодорожных путях и их переход в неположенном месте может привести к сбою в движении поездов, к тяжелому увечью или гибели самого пешехода.

#Новости#Омская область#Железная дорога#Труп
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