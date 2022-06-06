Алкоголю здесь не место! На День России в Омске ввели серьезные ограничения

В этом году празднование Дня России запланировано на улице Ленина, площади Победы, площади Дзержинского и на Соборной площади. Мероприятия в рамках Международного Форума приграничных территории Российской Федерации и стран СНГ «Да будет дружба искренней и честной» пройдут 12 июня с 11:30 до 1700, а фестиваль «Россия — Спорт — Донбасс» пройдет с 12 до 23 часов.