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Алкоголю здесь не место! На День России в Омске ввели серьезные ограничения

Алкоголю здесь не место! На День России в Омске ввели серьезные ограничения

6 июня, 12:16
Фото: 1MI

В центре Омска в День России запретят продавать алкоголь

Ограничения из-за массовых мероприятий.

В мэрии Омска предупредили об ограничениях, которые будут действовать в городе во время празднования Дня России. Традиционно вблизи мест проведения массовых мероприятий запрещается продажа алкоголя, и в этом году никаких исключений из этого правила вводить не собираются.

В этом году празднование Дня России запланировано на улице Ленина, площади Победы, площади Дзержинского и на Соборной площади. Мероприятия в рамках Международного Форума приграничных территории Российской Федерации и стран СНГ «Да будет дружба искренней и честной» пройдут 12 июня с 11:30 до 1700, а фестиваль «Россия — Спорт — Донбасс» пройдет с 12 до 23 часов.

Алкоголь вблизи мест празднования Дня России перестанут продавать за два часа до начала мероприятий.

место проведения мероприятий в честь Дня России
admomsk.ru
#Город#Новости#Омск#Алкоголь#Продажа#День России#Праздник#Ольга Акамова
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