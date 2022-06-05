Жестокое убийство педагога, массовая гибель детей, масштабное отключение воды

Второй раз за месяц жителей семи омских районов оставили без воды. Причина — авария на магистральном водопроводе. 31 мая, после того как стало известно, что в селе Троицкое вновь прорвало трубу, в дело вмешалась прокуратура. Началась проверка. Сразу после о сроках включения сообщили в областном минэнерго. Там же рассказали, что случилось сразу несколько порывов. Вечером того же дня ведомство сообщило об устранении неполадок и возвращении ресурса жителям.