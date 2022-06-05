Жестокое убийство педагога, массовая гибель детей, масштабное отключение воды

Жестокое убийство
В первый день лета Омск облетела жуткая новость. Была убита педагог-психолог института водного транспорта. Женщине было 34 года, у нее остался 4-летний ребенок. В преступлении заподозрили бывшего мужа убитой. Позже Город55 выяснил, экс-супруг был жесток и агрессивен, сыпал угрозами. По словам родственников, убитая трижды писала на него заявления. В распоряжении редакции оказалась переписка подозреваемого и жертвы.
После убийства маленького сына отправили в социальный центр, несмотря на протесты родных. Старший брат и дедушка тут же начали собирать документы на опеку. 3 июня мальчика вернули в семью, он будет жить с ними. Тем временем в распоряжении Города55 появились жуткие кадры — момент нападения на педагога попал в объектив камеры видеонаблюдения.
3 июня в храме прошло отпевание. Попрощаться с женщиной пришло очень много людей: родственники, студенты, коллеги. Среди них — брат бывшего мужа.
Опасность для детей
30 мая следователи задержали управляющего базой отдыха «Полиотдел». Напомним, там утонул 14-летний школьник. Подозреваемого в халатности отправили под домашний арест на два месяца. Через пять дней после трагедии стали известны подробности — семье мальчика показали записи с камер видеонаблюдения. Тетя погибшего пообщалась со СМИ. После резонансного случая следователи заинтересовались работой администрации и работников базы отдыха. Теперь омским аквапаркам грозят проверки. Однако 31 мая вновь жуткие вести — утонул еще один школьник, это пятая смерть на воде с начала сезона.
На смертельные инциденты отреагировала прокуратура. По каждой гибели подростков на воде начались проверки.
Впрочем, не только «дикие» пляжи и аквапарки несут опасность. В День защиты детей ребенок провалился в яму с кипятком на глазах у матери. В оживленной части открытым оставался люк в аварийном состоянии. Благо, пострадавший не получил серьезных травм. Ответственность за происшествие взяла на себя «Тепловая компания». В этот же день было заведено дело, правоохранители и прокуратура начали проверку коммунальщиков.
Итоги праймериз
30 мая в Омске завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в городской совет. По итогам прошел брифинг, где озвучили ключевые моменты. Самым неожиданным из них оказался проигрыш бывшего вице-спикера городского парламента Юрия Тетянникова. Напомним, он входил в состав действующего созыва депутатов, но покинул совет ради должности в администрации САО (откуда тоже уже ушел). На минувших праймериз получить шанс на возвращение мандата не удалось. Город55 пообщался с Юрием Тетянниковым после оглашения итогов голосования.
К слову, на место замглавы администрации Советского округа уже нашли замену. Пост заняла Светлана Олифер.
Водяной коллапс
Второй раз за месяц жителей семи омских районов оставили без воды. Причина — авария на магистральном водопроводе. 31 мая, после того как стало известно, что в селе Троицкое вновь прорвало трубу, в дело вмешалась прокуратура. Началась проверка. Сразу после о сроках включения сообщили в областном минэнерго. Там же рассказали, что случилось сразу несколько порывов. Вечером того же дня ведомство сообщило об устранении неполадок и возвращении ресурса жителям.
Однако причин для радости больше не стало. После масштабного ремонта водопровода омичи пожаловались на проблемы с водой. В нескольких населенных пунктах так и не возобновили подачу воды. Выяснилось, одного ремонта было недостаточно.
Судьба ДОСААФа
Под конец недели Город55 озаботился вопросом: что ждет омский ДОСААФ с приходом нового руководителя? Мы пообщались с Владимиром Флегентовым. Он рассказал о судьбе картинга, анонсировал, что планирует избавиться от аварийных помещений, а также реализовать проект по производству квадрокоптеров. Полное интервью с новым главой омского ДОСААФ здесь.