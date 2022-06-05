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Запрет полетов на юг России продлили до 12 июня

Запрет полетов на юг России продлили до 12 июня

5 июня, 16:15
Фото: 1MI
Закрытыми остаются аэропорты в 11 городах.

Пассажирам рекомендуют использовать работающие аэропорты в Сочи, Миниральных водах и Москве. 

Напомним, ранее туроператоры выразили обеспокоенность из-за продления ограничений на полеты в Крым. Это отразилось на загрузке отелей.

#Общество#Политика#Спецоперация#Новости#Россия#Аэропорт
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