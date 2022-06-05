Запрет полетов на юг России продлили до 12 июня

Минтранс РФ продлило запрет полетов в ряд городов центральной и южной частей России, сообщают «Новые известия». Ограничения будут действовать до 12 июня.

В конце мая Росавиация уже продлевала запрет на полеты в 11 аэропортов страны. Так, с начала проведения спецоперации закрыты воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.