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Время кипятильников. Более 2 тысяч домов в Омске оставят без горячей воды

Время кипятильников. Более 2 тысяч домов в Омске оставят без горячей воды

5 июня, 11:17
Фото: 1MI

Более двух тысяч домов в Омске с 7 июля отключат от горячей воды

Возобновят ресурс 20 июня.

В Омске продолжается поэтапное отключение горячей воды. Следующая волна стартует 7 июня. Разогревать воду подручными средствами придется абонентам ТЭЦ-3 в Советском округе, а также жителям части Левого берега.

Согласно официальному графику «Омск РТС», под отключение попадают 2 749 объектов, в частности несколько больниц, школ и детских садов. Основные улицы: бульвары Архитекторов, Заречный, М. М. Кузьмина, Петухова, переулки Башенный, Комбинатский, 1-й Круговой, 1-й Новоселовский, Энтузиастов, проспекты Комарова, Культуры, Менделеева, Мира, улицы 19-го и 20-го Партсъезда, 22 Апреля и др.

Включить горячую воду планируется 20 июня.

#Общество#Город#Новости#Омск#Советский район#Левый берег#Отключение воды
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