Время кипятильников. Более 2 тысяч домов в Омске оставят без горячей воды

Согласно официальному графику «Омск РТС», под отключение попадают 2 749 объектов, в частности несколько больниц, школ и детских садов. Основные улицы: бульвары Архитекторов, Заречный, М. М. Кузьмина, Петухова, переулки Башенный, Комбинатский, 1-й Круговой, 1-й Новоселовский, Энтузиастов, проспекты Комарова, Культуры, Менделеева, Мира, улицы 19-го и 20-го Партсъезда, 22 Апреля и др.