В столкновении на омской «трассе смерти» пострадали 6 человек

Очередное происшествие за сутки в Омском районе. Полиция сообщает, 5 июня в 14:30 на место выехали сотрудники. Установлена предварительная картина событий.
69-летний водитель «Lada Vesta» ехал по автодороге Тюмень-Омск. При выезде с прилегающей территории с левым поворотом не предоставил преимущества в движении и столкнулся с «Hyundai Solaris». За рулем последнего находился 60-летний мужчина.
В результате аварии водитель «Lada» и его пассажир — 65-летняя женщина — были госпитализированы. Также в больницу отправились водитель второго авто и три человека, которые находились в салоне: 58-летняя женщина, 7-летний мальчик и 5-летняя девочка.
Полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали происшествия.