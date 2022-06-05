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В столкновении на омской «трассе смерти» пострадали 6 человек

В столкновении на омской «трассе смерти» пострадали 6 человек

5 июня, 18:09
Фото: 1MI
Водителей и пассажиров отправили в больницу.

Очередное происшествие за сутки в Омском районе. Полиция сообщает, 5 июня в 14:30 на место выехали сотрудники. Установлена предварительная картина событий.

69-летний водитель «Lada Vesta» ехал по автодороге Тюмень-Омск. При выезде с прилегающей территории с левым поворотом не предоставил преимущества в движении и столкнулся с «Hyundai Solaris». За рулем последнего находился 60-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Lada» и его пассажир — 65-летняя женщина — были госпитализированы. Также в больницу отправились водитель второго авто и три человека, которые находились в салоне: 58-летняя женщина, 7-летний мальчик и 5-летняя девочка.

Полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали происшествия.

#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#ДТП с пострадавшими#Полиция
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